В свежем руководстве по Dungeons & Dragons раскрыли каноничные судьбы некоторых героев Baldur's Gate 3

Концепт «канона» в ролевых играх всегда вызывает споры: каждый игрок создаёт собственную историю, и Baldur’s Gate 3 — яркий тому пример. Однако вселенная Forgotten Realms продолжает развиваться, и новая серия руководств Adventures in Faerûn и Heroes of Faerûn впервые обозначила каноничные судьбы ключевых героев BG3. События книг переносят временную шкалу с 1492 года — времени событий игры — на 1501 год, раскрывая, каким персонажи стали спустя почти десятилетие.

Одним из главных откровений стали многочисленные упоминания и изображения Карлах. В руководствах она появляется рядом с Астарионом, Минском и Шэдоухарт, причём всегда — живой, активной и совершенно не иллитидом и уж точно не превращённой в пепел. Это однозначно указывает на каноничность её «хорошей» концовки. В BG3 она уходит в Авернус с всё ещё работающим Инфернальным двигателем, но в эпилоге упоминает возможность его стабилизировать. Теперь же официальные книги показывают её как полноценную героиню, сражающуюся на улицах Балдурс-Гейта и путешествующую вместе с другими авантюристами.

Любопытный штрих — Шэдоухарт изображена с тёмными волосами, хотя при лучшем исходе она перекрашивает их в белый. Однако это не доказательство её «теневого» пути: в Фаэрун никто не запрещает просто изменить причёску. Гораздо важнее другое: согласно Adventures in Faerûn, Лорроакан всё ещё жив и скрывается в Башне Рамазита. Значит, каноничная группа Безымянного героя не убивала его, а сумела избежать кровавого конфликта между ним и дамой Айлин. Руководство лишь отмечает, что маг был «унижен неудачной попыткой обрести бессмертие», что укладывается в сюжетное развитие, не нарушая логику событий игры.

Астарион же получил целое цифровое дополнение — "Книга Голода Астариона". Оно предлагает правила для игры за дампира и набор приключений, позволяющих глубже исследовать его прошлое. При этом действие материалов происходит до BG3, чтобы не вмешиваться в только что оформленный канон.

Таким образом, новые книги по Dungeons & Dragons впервые фиксируют «официальную» картину для героев Baldur’s Gate 3 после окончания игры. Их судьбы — результат компромисса между вариантами, которые чаще всего выбирали игроки, и необходимостью создать единый фундамент для будущих историй в мире Forgotten Realms.