В январе в Baldur's Gate 3 добавят кросс-плей, фоторежим и 12 новых подклассов

Larian Studios в сообщении в блоге подтвердила выход патча №8 для Baldur’s Gate 3 в январе 2025 года. Наряду с добавлением долгожданного фоторежима и кросс-плея, игроки также смогут использовать 12 новых подклассов в игре, что привнесёт ещё больше разнообразия.

Кросс-плей позволит игрокам PlayStation 5, Xbox Series, ПК и Mac играть вместе в BG3. Доступно из нового меню в игре, игроки смогут приглашать свои игры или даже находить случайные многопользовательские лобби для присоединения в Larian Network.

Что касается фоторежима, игроки смогут нажать на новый значок рядом с мини-картой или просто нажать F9/нажать оба аналоговых джойстика, чтобы активировать новый режим. Вы сможете создать рамку для своей группы, включая призывы и дикие формы, и сделать быстрый снимок или использовать меню, чтобы сделать идеальный снимок. Вы даже можете добавить глубину резкости или разместить свою группу в серии забавных поз.

Помимо новых функций, Larian Studios добавит 12 новых подклассов в Baldur’s Gate 3, которые значительно расширят игровые возможности для игроков. Новые подклассы следующие: