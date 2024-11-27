В январе в Baldur's Gate 3 добавят кросс-плей, фоторежим и 12 новых подклассов

Larian Studios в сообщении в блоге подтвердила выход патча №8 для Baldur’s Gate 3 в январе 2025 года. Наряду с добавлением долгожданного фоторежима и кросс-плея, игроки также смогут использовать 12 новых подклассов в игре, что привнесёт ещё больше разнообразия.
Кросс-плей позволит игрокам PlayStation 5, Xbox Series, ПК и Mac играть вместе в BG3. Доступно из нового меню в игре, игроки смогут приглашать свои игры или даже находить случайные многопользовательские лобби для присоединения в Larian Network.
Что касается фоторежима, игроки смогут нажать на новый значок рядом с мини-картой или просто нажать F9/нажать оба аналоговых джойстика, чтобы активировать новый режим. Вы сможете создать рамку для своей группы, включая призывы и дикие формы, и сделать быстрый снимок или использовать меню, чтобы сделать идеальный снимок. Вы даже можете добавить глубину резкости или разместить свою группу в серии забавных поз.
Помимо новых функций, Larian Studios добавит 12 новых подклассов в Baldur’s Gate 3, которые значительно расширят игровые возможности для игроков. Новые подклассы следующие:
- Бард — Колледж роскоши
- Варвар — Путь гигантов
- Клирик — Домен смерти
- Друид — Круг звезд
- Паладин — Клятва короны
- Боец — Чародей-лучник
- Монах — Пьяный мастер
- Рейнджер — Хранитель роя
- Разбойник — Головорез
- Колдун — Теневая магия
- Чернокнижник — Колдовской клинок
- Волшебник — Поющий клинок
Монах — Пьяный мастер. Это же половина населения Фаэруна.
Блин, опять всё сначала начинать... А всё таки радует, что новые подклассы вместе с патчем раздадут. Совкоты часть подклассов в платное длс запихнули. И фоторежим изначально надо было делать, в игре полно красивых видов.
F10 в помощь.
Опять перепроходить?)) что ж такое-то. То совокоты радуют, то балдур)
шикарно
А норм сюжет или хотя бы геймплей не из визуальной новеллы добавить не хотят? Или нормальных персонажей, не соевых. Пусть даже и женских, но реалистичных, а не этот смехотворный кринж который имеем. Ну как в хороших душевных РПГ было, по типу Арканум.
Скачай арканум и пограйв него сейчас ид0т, на данный момент бг3 лучшая рпг 10 лет точно, столько переигровок нет ни у одной игры.
О нет... Еще больше проблем и багов 😅.
ещё больше дурацких комментариев