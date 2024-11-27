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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 14 647 оценок

В январе в Baldur's Gate 3 добавят кросс-плей, фоторежим и 12 новых подклассов

monk70
Новости

Larian Studios в сообщении в блоге подтвердила выход патча №8 для Baldur’s Gate 3 в январе 2025 года. Наряду с добавлением долгожданного фоторежима и кросс-плея, игроки также смогут использовать 12 новых подклассов в игре, что привнесёт ещё больше разнообразия.

Кросс-плей позволит игрокам PlayStation 5, Xbox Series, ПК и Mac играть вместе в BG3. Доступно из нового меню в игре, игроки смогут приглашать свои игры или даже находить случайные многопользовательские лобби для присоединения в Larian Network.

Что касается фоторежима, игроки смогут нажать на новый значок рядом с мини-картой или просто нажать F9/нажать оба аналоговых джойстика, чтобы активировать новый режим. Вы сможете создать рамку для своей группы, включая призывы и дикие формы, и сделать быстрый снимок или использовать меню, чтобы сделать идеальный снимок. Вы даже можете добавить глубину резкости или разместить свою группу в серии забавных поз.

Помимо новых функций, Larian Studios добавит 12 новых подклассов в Baldur’s Gate 3, которые значительно расширят игровые возможности для игроков. Новые подклассы следующие:

  • Бард — Колледж роскоши
  • Варвар — Путь гигантов
  • Клирик — Домен смерти
  • Друид — Круг звезд
  • Паладин — Клятва короны
  • Боец — Чародей-лучник
  • Монах — Пьяный мастер
  • Рейнджер — Хранитель роя
  • Разбойник — Головорез
  • Колдун — Теневая магия
  • Чернокнижник — Колдовской клинок
  • Волшебник — Поющий клинок
27
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
AT_Sagor

Монах — Пьяный мастер. Это же половина населения Фаэруна.

14
Ganwor

Блин, опять всё сначала начинать... А всё таки радует, что новые подклассы вместе с патчем раздадут. Совкоты часть подклассов в платное длс запихнули. И фоторежим изначально надо было делать, в игре полно красивых видов.

5
Rock8

F10 в помощь.

0
coffee_break

Опять перепроходить?)) что ж такое-то. То совокоты радуют, то балдур)

1
-zotik-

шикарно

1
dexxxx123

А норм сюжет или хотя бы геймплей не из визуальной новеллы добавить не хотят? Или нормальных персонажей, не соевых. Пусть даже и женских, но реалистичных, а не этот смехотворный кринж который имеем. Ну как в хороших душевных РПГ было, по типу Арканум.

-9
sobr21

Скачай арканум и пограйв него сейчас ид0т, на данный момент бг3 лучшая рпг 10 лет точно, столько переигровок нет ни у одной игры.

0
AMD Ryzen

О нет... Еще больше проблем и багов 😅.

-28
Finni23

ещё больше дурацких комментариев

19