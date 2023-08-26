Ведущей сценарист Larian высказал свое мнение о причинах успеха Baldur's Gate 3 ©

Почему Baldur's Gate 3 оказалась на высоте? Журналисты задали этот вопрос ведущему сценаристу Larian Адаму Смиту (Adam Smith) на Gamescom, и он считает, что отчасти это связано с тем, что игра выглядит не просто как традиционная CRPG от Larian - это полноценная высокобюджетная RPG.

Я думаю, что отчасти это связано с визуальными эффектами. Когда я только присоединился к проекту во время пре-продакшена, это был разговор игрока с персонажем в полной 3D-модели, очевидно, грубой, но это было похоже на то, что мы делаем это, мы больше не изометричны. Мы собираемся приблизить камеру. И это большая авантюра по двум причинам.

"Во-первых, расходы", - продолжает он. "Мы просчитывали каждую строчку диалога - не закадрового, но именно отсюда вытекает цифра в 170 часов. Так что мы знали, что это будет дорого, знали, что это займет много времени. Это также означает, что гораздо сложнее редактировать и делать разные версии. Но мы все равно это делали. Мы многое отбросили, и сделали это потому, что хотели, чтобы было лучше, а также потому, что по мере наполнения сюжета возникает мысль: ну, вот эта часть хороша, но уже не совсем работает, и ты ее подправляешь и корректируешь. Поэтому мы знали, что наш стиль разработки плюс визульный кинематограф - это вызов".

Но мы также не хотели делать кинематографическую ролевую игру, если это означало бы отказ от ролевой игры Larian, так что нужно было сделать и то, и другое. И генеральный директор Larian Свен Винке часто говорит об этом: никаких компромиссов. Вам по-прежнему нужны все системы. Но диалоги вдруг стали намного дороже. Но что это дает нам - игра выглядит прекрасно. Персонажи выглядят более живыми, потому что мы находимся рядом с ними. Кинематографический арт, арт персонажей — все это просто великолепно.

Ранее Смит уже описывал Baldur's Gate 3 как проект, построенный на плечах гигантов, в частности, легендарной серии CRPG от BioWare.

Мы видели безумно хороший актерский состав, и они работали над игрой так долго, что уже знали этот мир. Многие члены актерского состава, те, кто исполнял роли компаньонов персонажей, работали над игрой годами, как и мы. С точки зрения актерского мастерства это похоже на телевизионное шоу и несколько сезонов, когда они возвращались и теперь мы делаем запись второго акта, теперь мы делаем запись третьего акта, мы возвращаемся и переделываем эти фрагменты или добавляем дополнительные фрагменты. Они также живут и дышат этими персонажами. Я думаю, что все это вместе и есть то, что выглядит привлекательно и звучит привлекательно. Приятно то, что я разговаривал с людьми, которые говорили: "Я никогда раньше не играл в такую игру, это действительно классно", и это здорово. Потому что мы не хотели делать игру, которая понравится только 5% людей. Мы считаем, что ролевые игры - это очень важно. Они являются краеугольным камнем геймплея. Поэтому мы всегда верили, что найдем свою аудиторию.