Ведущему сценаристу Baldur's Gate 3 "очень интересно" увидеть будущее игры и персонажей за пределами Larian

Ведущему сценаристу Baldur's Gate 3 "очень интересно" увидеть будущее серии CRPG за пределами Larian, но он советует людям остыть от "пикантного" фан-арта.

Если у вас еще оставались какие-то вопросы по поводу будущего Baldur's Gate 3, ведущий сценарист ролевой игры сделал все возможное, чтобы окончательно развеять эти сомнения. Он заявил, что полностью отошел от игры, но игроки могут продолжать ее наследие так, как им нравится.

В беседе с Edge Magazine Адама Смита спросили, каково это - признать, что будущее серии больше не в его руках, и что в ближайшие годы он будет наблюдать, как другие люди работают с созданными им персонажами. В ответ он сказал, что "мы сделали это в тот момент, когда выпустили проект".

Люди начали создавать свои собственные истории, и неважно, кто их создал - Hasbro или фанат на Tumblr, - они принадлежат другим людям, как только вы выпускаете их в мир.

Смит продолжает, что ему "очень интересно посмотреть", что придумают другие люди, и хотя есть несколько вещей, которые ему не нравятся - например, "много пикантного фан-арта", - в остальном все "честно". Если кому-то это нравится - прекрасно. Я не обязан любить все это".

Большая часть моего сердца останется в Baldur's Gate, но все мое творческое внимание сейчас сосредоточено на других вещах. И это фантастическое чувство. Мы рассказали свою историю, и я думаю, что это действительно хорошая история. Иногда очень важно и приятно сказать: "С этим покончено". Нам не нужно постоянно выпускать DLC и сиквелы.

Если вам интересно, на чем именно сейчас сосредоточен творческий центр Смита, то можно с уверенностью сказать, что это как минимум одна из "двух очень амбициозных ролевых игр", над которыми сейчас работает Larian. Однако ни одна из них не является Baldur's Gate 4, равно как и расширения или DLC для игры. На самом деле, Larian готовится к "полной" передаче наследия игры с выходом патча 7 для Baldur's Gate 3 в сентябре.