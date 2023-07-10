Ведущий системный дизайнер игры Baldur's Gate 3 объяснил, почему был увеличен максимальный уровень ©

По первоначальным планам Larian Studios, максимальный уровень Baldur's Gate 3 должен был составлять 10. Однако во время раннего доступа игроки требовали введения так называемых уровней силы, и Лариан счел, что для экономики игры лучше добавить уровни, на которых открываются новые таланты, чтобы сделать персонажей более настраиваемыми. Таким образом, так называемый верхний уровень был поднят до 12.

Вот как объяснил это итальянским журналистам Ник Печенин, ведущий системный дизайнер игры, в недавно опубликованном интервью:

Изначально максимальный уровень должен был составлять 10. Во время раннего доступа мы остановились на 12, поскольку сообщество требовало введения так называемых "уровней силы", и мы посчитали важным дать больше уровней, на которых игрок получает "талант", поскольку таланты действительно очень помогают в настройке персонажа.

Далее Печенин рассказал, как концепция кастомизации была распространена на многие другие аспекты игры, например, на заклинания, поскольку они считаются ключевым аспектом для работы:

Затем мы также решили ввести заклинания шестого уровня, но количество контента в игре больше, чем мы когда-либо разрабатывали раньше, и даже заклинания более "редактируемые", чем в наших прошлых играх.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.