Ведущий сценарист Baldur's Gate 3 о романтических отношениях: "секс - это не цель, это просто секс" ©

"Я знаю, что мы сделали их слишком жаждущими", - шутит ведущий сценарист Baldur's Gate 3 Адам Смит по поводу персонажей-компаньонов ролевой игры. "Мы знаем об этом. Об этом рассказал нам Интернет". В рамках подкаста PC Gamer Chat log журналисты издания PC Gamer побеседовали со Смитом, где он поделился своими соображениями о нюансах взаимоотношений в партии в Baldur's Gate 3.

"Одна из причин, по которой я считаю, что они выходят вперед, заключается в том, что мы хотели, чтобы они были теми, кто приходит к вам", - говорит он, описывая подход Larian к романтическим отношениям между игроками и членами их партии. Мы хотели, чтобы в большинстве случаев инициатором были они, а не вы говорили: "Я приношу тебе вещи, и это значит, что я хочу с тобой переспать"".

В ролевых играх с романтическими отношениями обычно поступают так: дают полоску одобрения, которую вы заполняете, частично говоря все "правильные" вещи в диалоге, а частично - неоднократно даря понравившийся предмет. После достаточного количества правильных реплик и подношений безделушек появляется признание (иногда сексуальная сцена). Поздравляем, вы закрутили роман!

В Baldur's Gate 3 есть нечто подобное: счетчик одобрения и множество возможностей повлиять на него в диалоге с постепенными уведомлениями "Астарион одобряет" и "Карлах не одобряет". Но, по словам Смита, Larian уделяет меньше внимания тому, чтобы придерживаться одной и той же формулы для каждого персонажа. Определенно, в том, как начинаются все отношения, есть свои нюансы: Лаэ'зель начинает с того, что впечатляет ее своими способностями воина, Карлах за годы, проведенные в буквальном смысле в огне, изголодалась по прикосновениям, а Вайль по сравнению с ней - откровенный тугодум, а Сумеречное Сердце более осторожна в своих истинных чувствах.

"Все всегда начиналось с истории. Кто такой Астарион? Как он стал таким? Вы видите людей, которые говорят: "Я могу его исправить. Я могу его исправить!"" говорит Смит. "И мы шутим на эту тему, а я люблю шутить и быть глупым. Но у них есть травмы, у многих из них. И я надеюсь, что когда мы дойдем до конца их историй, в большинстве случаев вы увидите, как она раскрывается".

Особенно мрачна история Астариона. Он уже в самом начале намекает на свою историю: он был рабом вампира, который его создал. В результате у него непростые отношения с сексом и интимной жизнью, о чем мы также узнали из интервью Нила Ньюбона, актера, озвучивающего его.

"Надеюсь, у нас есть куча разных версий того, что такое хорошая романтическая сцена", - рассказывает Смит. "Иногда вы начинаете с секса и заканчиваете крючком. Потому что на самом деле вы разрушаете барьеры. И секс - это не цель, это просто секс. Для некоторых людей он может быть очень значимым. Для кого-то это не самое важное. Для кого-то самое значимое - это когда ты говоришь ему: "Я тебя никогда не брошу"".