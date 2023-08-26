Ведущий сценарист Baldur's Gate 3 объясняет, почему второй акт более мрачный и структурно отличается от первого

Второй акт Baldur's Gate 3 сильно отличается от первого. Сказочные исследования быстро сменяются чем-то гораздо более мрачным и менее гостеприимным, но, по словам ведущего сценариста Адама Смита, для этого есть очень веская причина.
Беседуя со Смитом на Gamescom, GamesRadar+ задал вопрос о несколько резкой разнице в тоне между первым и вторым актами. Второй акт более жесткий, мрачный и не такой масштабный, как первый. Но, как объясняет Смит, этот сдвиг был крайне важен для повествовательной структуры всей игры.
Одна из причин, по которой первый акт настолько открыт, заключается в том, что у вас есть пространство для экспериментов, а затем, когда вы углубляетесь в игру, второй акт становится гораздо больше: Принесли ли вы с собой какие-то навыки? Научились ли вы ориентироваться в этой гораздо более опасной области? Системные и эмерджентные вещи, которым вы научились к этому моменту, нужны вам, чтобы выжить, в то время как первый акт гораздо более игривый.
Это ведь приключение, верно? Начало приключения гораздо более свободно - вы открываете для себя, какова ваша роль, вы открываете для себя, что вы можете делать. А затем, во втором акте, интенсивность драмы возрастает. Самое интересное в первом акте то, что злодеи находятся в вашей голове или туманно преследуют вас. Но главный антагонист: это паразит? Что это такое? И вы ищете это - "что здесь самая большая угроза для меня?"
Это дает много направлений в сюжетном плане. А ко второму акту, я думаю, надежда на то, что - и, похоже, это хорошо работает - вы лучше понимаете свою личность в игре, чего бы вам хотелось, на что вы способны и как хотите справиться с ситуацией. Так что во втором акте у вас есть большое пространство выбора, но оно в большей степени связано с тем, "как нам поступить с этими очень конкретными вещами?", а не с тем, "что мы исследуем, чему мы учимся?".
Я думаю, что некоторым людям это показалось странным, потому что они почувствовали, что "это совсем другое". Но в этом-то и заключается его богатство. Что касается темпа, я думаю, что если бы мы сделали три больших куска пространства, как в первом акте, то это было бы утомительно. Здесь есть сюжетный стимул, есть геймплейные различия, но мы не хотели, чтобы люди думали: "Так, кажется, я прошел все участки этой карты", а потом шли дальше и думали: "А теперь еще один". Это может быть здорово, но может быть и так: "Хорошо, теперь я собираюсь повторить тот же процесс". Так что во втором акте много исследований, много открытий, но почти все, что вы открываете для себя во втором акте, указывает на сильное направление, которым является Baldur's Gate.
Не знаю что меня ждет во втором акте, но я уже несколько десятков часов прохожу первый.. и блин жути я увидел не мало, одна только травница которая наложила иллюзию и привлекала людей в свой домик.. и какие она "проклятья" на них насылала... А мелкие гады вместо овечек, это вообще топ 5 предательств в аниме.
Если это у тебя вызвало такие эмоции... Ох, что будет дальше.. 💀
Вот всем игра хороша, но какая же меня охватывает ярость когда ловлю затуп в прохождении и пытаюсь с помощью инструментов в самое игре сориентироваться куда мне идти дальше...
Журнал заданий абсолютно бесполезен, на карте явно не хватает поиска нейтралов по имени хотя бы, почему нельзя было сделать возможность включить поворот мировой карты в соответствии с мини-картой? Серьезно, я уже просто тетрадь самую обычную себе завел для заметок, 2 акт уже полегче благодаря этому проходился...
Еще один камень в огород, про романтическую линию с Карлах:
Ну вот хоть кто нибудь самостоятельно без гайдов разобрался с порядком действий? Много таких как я, кто не сообразил для чего нужна адская сталь и просто выкинул/продал ее? :D
Если не бежать к гобинам сразу, а поговорить с тифлингами то можешь заметить что среди них есть кузнец, да и сама Карлах говорила что ей нужен кузнец. И потом кузнец сам отправит тебя за железом
На карте можно свои метки ставить с описанием..
Знаешь, а ведь проблемы не у игры.
я в начале так железо распродал, да... Да и Карлах не сразу нашёл. Но круче всего - это когда находишь способ без крови (за исключением халсина) завербовать себе в спутники Минтару. Тут уж редкая сюжетка открывается
В 90-х, начале 00-х почти все игры более-менее масштабные так и проходились) Хрен пойми что, где и как. Берёшь листок, ручку и записываешь. Иногда даже переводишь. Но всё равно с большим кайфом игралось. Потому что ты сам ИССЛЕДУЕШЬ новый мир. Это ж офигенно)
Но вообще, в игре можно найти неочевидные подсказки, у кого-то спросить и тп. Мб просто пропустил диалог или описание. БГ3 ещё и этим и понравилась. Не всегда игра ведёт за руку, многое нужно узнавать самому. Про*бланил что-то - ну, сам виноват. Ищи иные пути.