Ведущий сценарист об игре за Темного Соблазна в Baldur's Gate 3: "потенциально самое героическое прохождение"

Из всех вариантов биографий персонажа в Baldur's Gate 3 Темный Соблазн является самым странным. По сути, это не персонаж, а состояние души. У вас нет никаких воспоминаний о прошлом, только ощущение того, что вы совершали невыразимые поступки и что неведомая сила внутри вас хочет, чтобы вы продолжали сеять хаос и насилие. Ведущий сценарист Baldur's Gate 3 Адам Смит в настоящее время играет своего собственного Темного Соблазна и говорит, что, несмотря на первое впечатление, прохождение за него может быть самый героическим из всех.
"Я играю за Темного Соблазна, потому что мне удалось создать практически все возможные комбинации классов, рас и биографий", - говорит Смит. По его словам, он также провел много времени, тестируя игру за него, но "так и не смог пройти ее от начала до конца, как полноценную, настоящую игру без читов".
Смит утверждает, что для него главное - ролевая игра, и ему нравится хаос, который царит в его персонаже.
Я играю Темным Соблазном, который сопротивляется всем ужасным вещам и глубоко сожалеет обо всем, что произошло. Я очень люблю героев, испытывающих муки совести.
И ему придется противостоять многим желаниям: Одна из самых первых вещей, которую он может сделать, - откусить Гейлу руку, вместо того чтобы вытащить его из магического портала, в котором вы его нашли. Но Адам Смит не хочет, чтобы Темный Соблазн был неправильно понят.
"Когда мы только объявили об этом, я отчаянно пытался донести до людей, что это не просто злое прохождение". Поначалу это действительно похоже на зло, но Смит говорит, что у Темного есть реальный потенциал для хорошей концовки.
Для меня - и я буду как можно меньше спойлерить - Темный Соблазн является потенциально самым героическим прохождением игры, потому что сопротивление тому, что внутри тебя, и прохождение через это и выживание с твоими друзьями рядом, большинство из которых все еще целы, - это, я думаю, самая героическая версия игры.
Эмм.... руку серьезно можно откусить???????Если да, то хочу попробовать))
Да там в целом геймплей за него: Убивать, убивать, убивать!
Если играешь без сейвскама в большинстве случаев кто-то пострадает.
Как по мне это прохождение как по мне самое каноничное так как в этом случае
Твой герой связан сюжетом с основными злодеями так как ты один из тех кто придумал план по созданию и поиску короны
А ещё, вроде, Тёмный Соблазн - одно из Детей Баала.
Ну это да я имею ввиду что ты связан очень с сюжетом поэтому как по мне прохождение за темного соблзна (не важно убиваешь всех или нет) можно назвать каноном ведь ты на прямую связан с с злодеями (Разве что только странно что дед эльф нас не узнал) можно скзать это прям история про тебя
Я пока ещё в 1 Акте, вот думаю, или идти во 2 Акт через Андердарк (Подземье) или всё же пойти по Горному Перевалу? Ну, в Подземье я хочу спуститься чисто квесты сделать, но не идя в Земли Теней, чтобы случайно не запустить 2 Акт и тем самым не обломать себе Личный Квест Шэдоухарт и/или Лаэзель.
Кетерик сразу узнает героя и пялится на него около минуты, и рассказчица добавляет, что он точно знает о тебе, но не расскажет
Ну тут вряд ли какой-то "канон" будет, вообще к данной игре такое понятие вряд ли применимо.
Ну кроме этого, Темный Соблазм вписывается в компанию таких спутников, чьи судьбы в той или иной степени похожи (ведь у каждого из них есть свой кукловод, который старается ими манипулировать и если идти такой «самой положительной концовке» они все обретут свой путь и силу воли)
а ему класс и статы можно выбрать ?
За психопата интересно поиграть, но вот белый драконоид не слишком привлекает.
Он кастомный его внешность и расу можно поменять! То есть темный соблазн может быть эльфом например
У соблазна нету каноничного скина. все кроме предыстории настраиваешь сам
Круто! Тогда обязательно)