Ведущий сценарист об игре за Темного Соблазна в Baldur's Gate 3: "потенциально самое героическое прохождение" ©

Из всех вариантов биографий персонажа в Baldur's Gate 3 Темный Соблазн является самым странным. По сути, это не персонаж, а состояние души. У вас нет никаких воспоминаний о прошлом, только ощущение того, что вы совершали невыразимые поступки и что неведомая сила внутри вас хочет, чтобы вы продолжали сеять хаос и насилие. Ведущий сценарист Baldur's Gate 3 Адам Смит в настоящее время играет своего собственного Темного Соблазна и говорит, что, несмотря на первое впечатление, прохождение за него может быть самый героическим из всех.



"Я играю за Темного Соблазна, потому что мне удалось создать практически все возможные комбинации классов, рас и биографий", - говорит Смит. По его словам, он также провел много времени, тестируя игру за него, но "так и не смог пройти ее от начала до конца, как полноценную, настоящую игру без читов".



Смит утверждает, что для него главное - ролевая игра, и ему нравится хаос, который царит в его персонаже.

Я играю Темным Соблазном, который сопротивляется всем ужасным вещам и глубоко сожалеет обо всем, что произошло. Я очень люблю героев, испытывающих муки совести.

И ему придется противостоять многим желаниям: Одна из самых первых вещей, которую он может сделать, - откусить Гейлу руку, вместо того чтобы вытащить его из магического портала, в котором вы его нашли. Но Адам Смит не хочет, чтобы Темный Соблазн был неправильно понят.

"Когда мы только объявили об этом, я отчаянно пытался донести до людей, что это не просто злое прохождение". Поначалу это действительно похоже на зло, но Смит говорит, что у Темного есть реальный потенциал для хорошей концовки.

Для меня - и я буду как можно меньше спойлерить - Темный Соблазн является потенциально самым героическим прохождением игры, потому что сопротивление тому, что внутри тебя, и прохождение через это и выживание с твоими друзьями рядом, большинство из которых все еще целы, - это, я думаю, самая героическая версия игры.