Великий Воин Дракона из "Кунг-фу панда" покоряет мир Baldur's Gate 3

Фанаты и простые энтузиасты продолжают показывать невероятно огромный фэнтези мир Baldur's Gate 3 с совершенно другой стороны. В этот раз девушка под ником Nadya PLAY решила совместить пошаговую ролевую игру с миром современной мультипликации, добавив в игру главного героя из мультфильма "Кунг-фу панда". Воин-Дракон — панда по имени По попытался повторить за игроками события первого акта в Baldur's Gate 3.
В ролике воссозданы практически все ключевые события первого акта игры, за исключением главного героя и его возможных спутников. Им на замену пришел По, который также был похищен мерзкими иллитидами и оказался на их корабле. После крушения, панде довольно быстро удается добраться до рощи друидов, но его не пускают, поэтому ему приходится тренироваться в изучении кунг-фу.
Напомним, ранее один из энтузиастов показал главные достопримечательности внутригрового мира Baldur's Gate 3.
а что, хайп еще жив?
А за что минусы челу ставят ?
Это ПГ, тут так принято
Мб категория не та, это юмор уже, а не новости
Потому что заколебали уже однотипные видосы сюда заливать с разными персонажами, это неинтересно