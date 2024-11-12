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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 14 474 оценки

Владельцы Steam Deck провели в Baldur's Gate 3 более 17 млн часов

butcher69
Новости

Игроки на Steam Deck суммарно провели в Baldur’s Gate 3 более 17 миллионов часов — если быть точнее, 17 223 529 часов. Об этом сообщил глава издательского отдела Larian Studios Майкл Даус, отметив, что это эквивалентно примерно 1965 годам непрерывной игры.

Даус шутливо предположил, что для столь продолжительных игровых сессий Valve могла бы выпустить специальную версию Steam Deck с батареей на 100 Вт. Однако пока Valve предлагает лишь лимитированную белую версию Steam Deck с теми же характеристиками, что и у стандартной модели.

Valve представила белый Steam Deck OLED ограниченного тиража

Популярность Baldur’s Gate 3 охватывает не только Steam Deck, но и другие платформы, включая PC, PS5 и Xbox Series. Поэтому общее время, проведённое игроками в этой культовой ролевой игре, может быть в разы больше.

6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
dexxxx123

Похоже на то, как на старте было, когда всратые фанаты этого выкакыша покупали по несколько копий и запускали в афк на разных компах, и затем призывали всех так делать, чтобы онлайн в пик поднять.

-6
FretfulDoctor

Ты это, шапочку из фольги не забудь одеть.

0
Александр Дантес

Херасе ты сморозил)))

0
Ded Chelyabinsk

Что там так долго делать. Игра то коридорная вроде как....

-7
coffee_break

Прочти сперва заголовок у игры, в которую играешь, - там явно вейлгард написано.

У бг3 недостатков хватает, но коридорности среди них точно нет.

5
Александр Дантес

Только в первом акте можно спокойно потратить до 30 - 50 часов в зависимости от сложности и дотошности играющего.

0