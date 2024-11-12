Владельцы Steam Deck провели в Baldur's Gate 3 более 17 млн часов

Игроки на Steam Deck суммарно провели в Baldur’s Gate 3 более 17 миллионов часов — если быть точнее, 17 223 529 часов. Об этом сообщил глава издательского отдела Larian Studios Майкл Даус, отметив, что это эквивалентно примерно 1965 годам непрерывной игры.
Даус шутливо предположил, что для столь продолжительных игровых сессий Valve могла бы выпустить специальную версию Steam Deck с батареей на 100 Вт. Однако пока Valve предлагает лишь лимитированную белую версию Steam Deck с теми же характеристиками, что и у стандартной модели.
Популярность Baldur’s Gate 3 охватывает не только Steam Deck, но и другие платформы, включая PC, PS5 и Xbox Series. Поэтому общее время, проведённое игроками в этой культовой ролевой игре, может быть в разы больше.
Похоже на то, как на старте было, когда всратые фанаты этого выкакыша покупали по несколько копий и запускали в афк на разных компах, и затем призывали всех так делать, чтобы онлайн в пик поднять.
Ты это, шапочку из фольги не забудь одеть.
Херасе ты сморозил)))
Что там так долго делать. Игра то коридорная вроде как....
Прочти сперва заголовок у игры, в которую играешь, - там явно вейлгард написано.
У бг3 недостатков хватает, но коридорности среди них точно нет.
Только в первом акте можно спокойно потратить до 30 - 50 часов в зависимости от сложности и дотошности играющего.