Владельцы Steam Deck провели в Baldur's Gate 3 более 17 млн часов

Игроки на Steam Deck суммарно провели в Baldur’s Gate 3 более 17 миллионов часов — если быть точнее, 17 223 529 часов. Об этом сообщил глава издательского отдела Larian Studios Майкл Даус, отметив, что это эквивалентно примерно 1965 годам непрерывной игры.

Даус шутливо предположил, что для столь продолжительных игровых сессий Valve могла бы выпустить специальную версию Steam Deck с батареей на 100 Вт. Однако пока Valve предлагает лишь лимитированную белую версию Steam Deck с теми же характеристиками, что и у стандартной модели.

Популярность Baldur’s Gate 3 охватывает не только Steam Deck, но и другие платформы, включая PC, PS5 и Xbox Series. Поэтому общее время, проведённое игроками в этой культовой ролевой игре, может быть в разы больше.