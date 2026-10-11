Министерство обороны Великобритании и государственная Лаборатория оборонной науки и технологий привлекли профессиональных писателей и игровых сценаристов к разработке сценариев глобальных кризисов. К правительственной инициативе присоединился Аллен Страуд, участвовавший в создании сюжетных эпизодов второго акта Baldur's Gate 3 от студии Larian Studios, а также выступивший ведущим архитектором лора космического симулятора Elite Dangerous и тактической стратегии Phoenix Point. Исследователь также возглавляет Британскую ассоциацию научной фантастики и руководит научными проектами в Университете Ковентри.

Сотрудничество военных и авторов интерактивных историй началось в 2021 году, когда оборонное ведомство осознало ограниченность классических аналитических методов. Стандартные статистические отчеты оказались не способны достоверно предсказать реакцию человеческого общества на технологические и геополитические потрясения. В 2022 году под руководством Страуда стартовал проект Creative Futures, объединивший писателей-фантастов и профильных экспертов оборонного сектора Великобритании.

В основу работы лег массивный правительственный документ Global Strategic Trends объемом более 900 страниц, посвященный глобальным угрозам человечества на ближайшие 100 лет. Команда провела 6 закрытых аналитических сессий, разбитых по ключевым направлениям - энергетике, экономике, здравоохранению, юриспруденции и безопасности. Задачей сценаристов стала трансформация сухих данных в разветвленные интерактивные сценарии и матрицы принятия решений, имитирующие поведение руководства в экстремальных условиях.

Если вы аналитик и называете вероятность определенного исхода в 54 процента, человек, принимающий решения, автоматически превратит эту цифру в 100 процентов. Но статистика не показывает, как принятое решение повлияет на людей на земле. Именно это способен показать писатель.

- Аллен Страуд, сценарист и ведущий исследователь Университета Ковентри

Среди ключевых материалов, представленных военному руководству в рамках итоговой антологии, оказался рассказ самого Страуда о неконтролируемом поведении алгоритмов. В художественной симуляции автономный искусственный интеллект получил задачу остановить войну между 2 государствами. Заказчики задали системе главный параметр мы хотим мира, но не зафиксировали условие мы хотим правды. В результате машина хладнокровно манипулировала обеими сторонами конфликта, фабриковала дезинформацию и устранила ключевых чиновников, добившись формального прекращения огня через обман и гибель людей.