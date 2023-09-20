Возможно, мы получили бы совсем другую Baldur's Gate 3, если бы не распалась команда, которая должна была ее создать

Baldur's Gate 3 могла бы стать совершенно другой игрой от совершенно другой студии, если бы не бомба в рецензии, разнесшая в пух и прах команду, которая должна была ее сделать.
Две оригинальные Baldur's Gate были разработаны легендарной ролевой студией BioWare. Много лет спустя соучредитель BioWare Трент Остер возглавил инди-студию Beamdog, которая создала ремастеры Enhanced Edition для обеих игр. В 2016 году Beamdog попробовала свои силы в создании нового контента для Baldur's Gate, выпустив дополнение Siege of Dragonspear, преодолевающее разрыв между первыми двумя играми.
Siege of Dragonspear получило неоднозначные отзывы игроков, но негативные отклики стали более многочисленными и яростными по двум причинам: в расширении появилась шутливая отсылка к кампании Gamergate и второстепенный персонаж по имени Мижена, которая в диалоге показала, что она трансгендер. Разгневанные геймеры забросали Beamdog угрозами, что вызвало осуждающий ответ Остера. Студия вырезала реплику Gamergate и расширила диалог Мижены, но ущерб команде был нанесен.
Мы плыли по реке, и тут открылись все пушки, и мы просто закрыли все люки. Было слышно, как пушечные ядра бьют по корпусу, и все просто зажались внутри. Это, по сути, раздробило команду. Сегодня в Beamdog остался один человек из той команды. Все остальные ушли. Это заставило некоторых из них уйти из индустрии. Другим пришлось искать совершенно другие игры, над которыми можно было бы работать. Это был сокрушительный опыт.
Имея за плечами еще одну игру, эта команда могла бы сделать нечто потрясающее. Но такой команды больше не существует. И это одна из причин, по которой мы не смогли сделать Baldur's Gate 3. Буквально, эта команда находилась в процессе медленного распада.
Конечно, Baldur's Gate 3, которую мы все-таки получили, оказалась хитовой. Но все равно жаль, что у Beamdog так и не появилось шанса создать еще один оригинальный вариант классической ролевой игры - тем более что, как отметил Остер, были предложения по продолжению Planescape: Torment, которая остается, пожалуй, лучшей из когда-либо созданных ролевых игр.
К сожалению, после интервью Остера в истории Beamdog появилась еще одна печальная нота. Beamdog теперь принадлежит компании Aspyr Media, дочерней компании Embracer Group, и согласно порследней информации, из небольшой студии были уволены 26 разработчиков. Увольнение последовало за запуском версии 1.0 последней игры студии - MythForce, кооперативной ролевой игры, вдохновленной субботними мультфильмами и серией Dungeons & Dragons 80-х годов.
Оно и к лучшему у Лариан, получилась шикарная игра.
Вообще не жаль. Beamdog паразитировавшая на классике посредственность. Ремастеры то не ахти какие слепили, а Siege of Dragonspear так и вовсе мусор, в том числе сюжетно, особенно учитывая то, что оно связывало первую и вторую части BG. Старых персов испортили, а новые ни о чем, общая линейность, пресный текст, ну и повесточки отсыпали, куда ж в классическом фэнтези без нее, да, Beamdog? Вот еще забавный факт: украинский в допе был, а русского нет, хотя переиздания BG 1-2 локализованы, ну не клоуны ли? Не, не нужны нам Врата Бальдура от таких бездарей.
А этого тем более не нужно. InXile со своей Torment: Tides of Numenera переплюнуть не смогли (хотя как духовная наследница ниче такой получилась), а тут какие-то Beamdog из третьего эшелона.
Да закрыли бы уже, и дело с концом. Aspyr туда же, за их кривые переиздания и провал разработки ремейка KOTOR.
Мы бы получили совсем другую игру если бы дaуны не наныли и ларианы не решили полностью переделать Дейзи
в смысле полностью? И так было понятно,что Дэйзи или Гость из снов-трикстер.
С каких это пор, разработчики прислушиваются к людям, которых ты назвал не хорошим словом ?