Впервые фанаты и критики присуждают одну и ту же награду GOTY на церемонии The Game Awards

Baldur's Gate 3 прочно вошла в историю The Game Awards 2023, сумев совершить подвиг, в котором потерпели неудачу многие ее предшественники: и публика, и критики присудили игре, проходившей под руководством Джеффа Кели, одну и ту же GOTY.

Действительно, история The Game Awards учит нас тому, что мнение широкой аудитории часто отличается от мнения специализированной прессы, даже с учетом того, что голоса зрителей все еще могут влиять на окончательные решения. Поэтому в 2019 году было решено впервые организовать " Голосование игроков" - череду голосований, в которых только и исключительно пользователи выбирают свою игру года. В общем, дать публике возможность стать главным героем.

Каждый год мы видели разных победителей: первые два голосования принесли победу Fire Emblem: Three Houses и Ghost of Tsushima, в последующие годы - Sekiro: Shadows Die Twice и The Last of Us Part II. Пожалуй, еще более сенсационными стали победы двух последних релизов: в 2021 году победила Halo Infinite - игра, которая еще даже не вышла, а в 2022 году - Genshin Impact - игра, которая, очевидно, уже была доступна несколько лет.

Награда, вызвавшая много споров, поскольку это был не только год Elden Ring и God of War Ragnarok, но и из-за того, что возникли серьезные подозрения в использовании ботов для получения возможных халявных голосов для игры от miHoYo.

Но 2023 год стал годом, который, наконец-то, с момента учреждения этой премии, действительно объединил всех: Baldur's Gate 3 получила не только GOTY 2023, но и приз "Голос игрока" того же шоу. Иными словами, и критики, и зрители сошлись во мнении: ролевая игра от Larian Studios, несомненно, является лучшей игрой года. Достижение, которым студия, несомненно, может гордиться.

И это еще более важная награда, если учесть, что существовала еще и "опасность" увидеть Genshin Impact победителем второй раз подряд: в этом году в финал также вышла free-to-play miHoYo.