Все должно быть натурально! - разработчики Baldur's Gate III нанимали координаторов интимной близости

Время изумительных историй от разработчиков ролевой игры Baldur’s Gate III еще не прошло. Итак, мы узнали о сексе с медведем, о том, что в игре более 17 тысяч вариантов концовок, о том, что в ней доступны пытки. Что же еще нам нужно было узнать в эти дни?

А то, что Larian Studios наняли... координаторов интимной близости для романтических сцен! Ну то есть, чтобы обнимашки, поцелуи и прочие позы выглядели натурально. Об этом рассказали актрисы Джeннифep Инглиш и Дeвop Уайлд, cыгpавшиe Шэдoуxаpт и Лэ'зeль.

Чем же занимаются координаторы интимных сцен? Нет, они не изображают секс - для этого есть дублеры. Координаторы объясняют актерам своеобразную хореографию интима - в том числе, чтобы это красиво смотрелось на экране, а также подготавливают их психологически. В итоге игpать интимныe cцeны пpoщe и кoмфopтнee.

Хорошая работа, в общем.

Результаты деятельности этих профессионалов мы сможем наблюдать уже 3 августа на PC и 6 сентября на PlayStation 5.