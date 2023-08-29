Второй крупный патч для Baldur's Gate 3 "начнет путь по улучшению эпилогов оригинальных персонажей"

В ожидании PAX West, на которой будет представлена PS5-версия Baldur's Gate 3, Larian Studios сообщила, что работает над патчем 2 - масштабным обновлением, которое внесет в игру множество улучшений и оптимизаций.
"Патч 2 уже не за горами", - начала Larian в соцсетях, перечислив его основные особенности. По словам компании, второй "крупный патч":
содержит значительные улучшения производительности, множество новых твиков и изменений, а также начинает наш путь по включению отзывов в эпилоги оригинальных персонажей и другие важные вещи. Полную информацию о втором патче мы сообщим в ближайшее время.
Учитывая, что Larian довольно открыта и прислушивается к предложениям игроков, можно наверняка быть уверенным, что в будущем 3 акт будет улучшен не только в плане оптимизации, но и тех вещей, что игрокам не хватало. Среди них, например, положительная концовка с Карлах и больше возможностей в романтике.
как хорошо что я не стал сразу играть, пропатчат и будет конфетка
Вообще - мысль верная. Я столкнулся с жесткими просадками ещё во втором акте, но на следующий день вышел патч, который сначала исправил критический кисель с подгрузками, а потом ещё один, который вообще убрал весь дискомфорт и стало играть практически так же комфортно, как в первом акте. Третий акт я на какое-то время подзабросил, да и работа - волк - всё время за бок кусает...
В моём случае последний патч вытащил игру со дна. Третий акт был невыносим, но после патча просадки почти исчезли, не считая подгрузку текстур и долгого сейвинга, и фепес вырос с 25-30, со стаггерами (в третьем акте) до 45-60 почти без стаггеров. Во втором крупном патче обещают ещё больше выровнять оптимизацию и поработать над раскрытием эпилогов тиммейтов, что бы концовка не выглядела такой скомканной.
Играл на gtx1060-3gb с i5-6400, 12gb ram, ssd, FullHD разрешение. Средние настройки графения. - т.е. системка весьма скромная по нынешним меркам.
Очень приятно видеть, как разработчики открыты перед игровым комьюнити. Так и в человечество начать верить недолго)
В общем, проходить игру нужно будет через год-полтора, когда выйдет допиленная расширенная версия (может даже с DLC). А пока можно поиграть разными классами в первом акте (поэкспериментировать с мультиклассированием, и тд).
Получается, ранний доступ?
Интересно в конце августа его выпустят или в конце сентября )
Думаю к релизу на пс5 выпустят. Сам хочу уже начать второе прохождение, надо ждать
До конца августа 2 дня осталось,точно не успеют.
Я бы рекомендовал не спешить со 2 прохождением,через год-два выйдет сильно изменённая версия,с новым контентом,но если сейчас перенасытиться,потом играть будет уже не интересно.
Через год два модсообщество игру разнообразит по всякому
Спорно,это тебе не старфилд,новых механик,шмоток и скинов точно подбавляют,но именно геймплейный контент адекватно встроить сложно,сама суть сюжетно ориентированного приключения этому мешает.
Я всё таки прошёл игру с забагованными усиками и бородой
это значит забейте пока, и ждите серию из патчей. через неделю будем уши и глаза ломать об басурманский язык, если взломает обещалка.
Да неужели сподобились. Может хоть что-то в концовках допилят.
Эмм, а можно выпускать такое сразу? Игра в раннем доступе была 3 года, а до это еще в разработке +- также.
Вот релиз - я играю, а теперь оказывается, что третий акт, как и концовки, эпилоги не совсем доделаны. Жди патчей. Круто)