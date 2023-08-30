Второй патч для Baldur's Gate 3 исправит "очень глупый баг", который заблокировал множество реплик Минтары ©

Следующий большой патч для Baldur's Gate 3 выходит совсем скоро, и, судя по всему, он будет очень хорошим, содержащим множество улучшений производительности и других исправлений. Еще лучше то, что в этом патче будет решена проблема Минтары, которую директор Свен Винке назвал "очень, очень глупой ошибкой".

Была пара ошибок, из-за которых некоторые компаньоны не реагировали так, как должны. В результате возникало ощущение, что контент не отображается. Поэтому вы не видели его именно в Минтаре. Так что ведущий сценарист Адам Смит сказал мне, что около 1500 строк Минтары не отображались в результате очень, очень глупой ошибки, которую мы теперь изолировали. И мы решили эту проблему

Винке сказал, что строки Минтары"работали" в предыдущих версиях, но "что-то другое привело к тому, что они больше не работают". Такова сложность создания сложной, взаимосвязанной ролевой игры, наполненной тысячами мельчайших взаимодействий.

Мы посмотрим, сможем ли мы сделать для нее что-то дополнительное.

Говоря об общем видении Минтары, Винке говорит, что команда прошла через "несколько версий". Одно из ключевых отличий заключается в том, что она не является персонажем происхождения, то есть вы не сможете играть за нее с самого начала. По сути, Винке называет ее "помощником".

На самом деле она служит другому персонажу, которого вы встретите позже в игре, одному из антагонистов. Так что она должна была представить этого антагониста в другом свете. Не помогает и то, что некоторые ее реплики не вызывают никаких эмоций. Но у нее никогда не было настоящего квеста - квеста происхождения... как у некоторых других в третьем акте. Так что люди, которые искали это, просто не нашли.

Тем не менее, Larian Studios оставляет дверь открытой для дальнейшей разработки.

Мы исправим проблему, которая блокирует её реплики и посмотрим, как фанаты примут её. И после этого мы подумаем, сделать ли ещё что-нибудь для неё. Если в игре что-то вызывает смешанные впечатления, можете быть уверены, что мы что-то сделаем с этим. Единственное, мы не способны на чудеса — у нас ограниченное количество людей, усердно работающих над игрой

Этот патч для Baldur's Gate 3 в настоящее время проходит QA-тестирование и должен выйти на этой неделе.