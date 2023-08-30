Второй патч для Baldur's Gate 3 исправит "очень глупый баг", который заблокировал множество реплик Минтары

Следующий большой патч для Baldur's Gate 3 выходит совсем скоро, и, судя по всему, он будет очень хорошим, содержащим множество улучшений производительности и других исправлений. Еще лучше то, что в этом патче будет решена проблема Минтары, которую директор Свен Винке назвал "очень, очень глупой ошибкой".
Была пара ошибок, из-за которых некоторые компаньоны не реагировали так, как должны. В результате возникало ощущение, что контент не отображается. Поэтому вы не видели его именно в Минтаре. Так что ведущий сценарист Адам Смит сказал мне, что около 1500 строк Минтары не отображались в результате очень, очень глупой ошибки, которую мы теперь изолировали. И мы решили эту проблему
Винке сказал, что строки Минтары"работали" в предыдущих версиях, но "что-то другое привело к тому, что они больше не работают". Такова сложность создания сложной, взаимосвязанной ролевой игры, наполненной тысячами мельчайших взаимодействий.
Мы посмотрим, сможем ли мы сделать для нее что-то дополнительное.
Говоря об общем видении Минтары, Винке говорит, что команда прошла через "несколько версий". Одно из ключевых отличий заключается в том, что она не является персонажем происхождения, то есть вы не сможете играть за нее с самого начала. По сути, Винке называет ее "помощником".
На самом деле она служит другому персонажу, которого вы встретите позже в игре, одному из антагонистов. Так что она должна была представить этого антагониста в другом свете. Не помогает и то, что некоторые ее реплики не вызывают никаких эмоций. Но у нее никогда не было настоящего квеста - квеста происхождения... как у некоторых других в третьем акте. Так что люди, которые искали это, просто не нашли.
Тем не менее, Larian Studios оставляет дверь открытой для дальнейшей разработки.
Мы исправим проблему, которая блокирует её реплики и посмотрим, как фанаты примут её. И после этого мы подумаем, сделать ли ещё что-нибудь для неё. Если в игре что-то вызывает смешанные впечатления, можете быть уверены, что мы что-то сделаем с этим. Единственное, мы не способны на чудеса — у нас ограниченное количество людей, усердно работающих над игрой
Этот патч для Baldur's Gate 3 в настоящее время проходит QA-тестирование и должен выйти на этой неделе.
поймал глюк,она тупо стоит в лагере и все,не в пати взять не диалог завести,просто балванка!
вообще удивило что глюков и багов словил куда больше чем в киберпанке,там прошел игру почти без проблем,никаких глюков,тут же словил уже кучу проблем,от напарников которые постоянно теряются,до глючных квестов где предметов для задания просто нет и невозможности вести диалоги с нпс(((
Ранний доступ 2. Я даже играть бросил. Лучше подожду пока доделают.
Ну игра закончена, имеет финал и не имеет кричиских багов так что точно не раний доступ.
Если игра закончена, то откуда такие огромные патчи?
Так и думал что играть на старте плохая идея. С играми лариан нужно выдерживать паузу. Месяц хотя-бы....
Да это проблема 9 из 10 игр, если прямые как рельса игры страдают проблемами, то.что уж говорить о таких монструозных проектах
Согласен. А то эти баги и недоделки сильно бы испортили впечатление. А так, пусть челики еще потестируют за свои кровные, игру пропатчат и доведут до ума - и мы ворвемся)