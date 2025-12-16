"Вы лишаете актеров возможности содержать себя и семью": актер озвучки Астариона раскритиковал тех, кто использует ИИ

Нил Ньюбон, лауреат премии BAFTA за роль Астариона в Baldur’s Gate 3 и основатель гильдии актеров озвучивания Pixel Pack, в эксклюзивном интервью PCGamesN жестко высказался против искусственного интеллекта. По его словам, "к черту ИИ", так как он отнимает у людей работу, звучит отстойно и никогда не заменит настоящие голоса людей. Актер заявил:

Если вы изначально не собираетесь записывать реплики, а просто используете ИИ, чтобы клонировать чей-то голос и манипулировать им как хотите - это проблема. Вы отнимаете у исполнителя его гонорар за день работы и возможность содержать себя и семью. Большинство актеров, как известно, не богаты. Мы боремся за существование всю карьеру.

Несмотря на растущее сопротивление, тренд, кажется, набирает обороты. Гендиректор Epic Games Тим Суини заявил, что скоро ИИ будет участвовать почти во всем будущем производстве. А Arc Raiders от Embark, в котором используются синтезированные голоса, обученные на реальных актерах, вообще получил награду "Лучшая многопользовательская игра" на The Game Awards 2025. Ньюбон прокомментировал эту ситуацию:

По сравнению с бюджетом на разработку игры, стоимость качественной озвучки - просто копейки, Когда игра становится успешной, почему бы студиям не вернуться и не перезаписать диалоги с живыми актерами? Это было бы неплохим вариантом.

Помимо этической составляющей, Ньюбон убежден в творческом провале технологии.

Я слышал генеративный ИИ. Звучит отстойно. Ему не веришь, он вырывает тебя из погружения. Не чувствуется настоящим. Как бы хорошо он ни звучал, в нем всегда есть что-то неправильное - эффект "зловещей долины".

Актер обратился к успешным разработчикам, использующим ИИ-озвучку:

Я обращаюсь к тем, кто заработал состояние на проектах с ИИ-озвучкой: теперь, когда у вас есть средства, найдите возможность пригласить тех актеров, чьи голоса вы клонировали, и перезапишите материал с ними в студии. Это было бы справедливо по отношению к исполнителям и положительно воспринято комьюнити - многие игроки разделяют подобную позицию. В долгосрочной перспективе это еще и вопрос профессиональной этики.

Ньюбон подытожил, что магия, за которую мы любим игры, рождается не в алгоритмах, а в студии звукозаписи, где живой человек проживает эмоцию, которую потом почувствуют миллионы.