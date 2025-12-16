"Вы лишаете актеров возможности содержать себя и семью": актер озвучки Астариона раскритиковал тех, кто использует ИИ

Нил Ньюбон, лауреат премии BAFTA за роль Астариона в Baldur’s Gate 3 и основатель гильдии актеров озвучивания Pixel Pack, в эксклюзивном интервью PCGamesN жестко высказался против искусственного интеллекта. По его словам, "к черту ИИ", так как он отнимает у людей работу, звучит отстойно и никогда не заменит настоящие голоса людей. Актер заявил:
Если вы изначально не собираетесь записывать реплики, а просто используете ИИ, чтобы клонировать чей-то голос и манипулировать им как хотите - это проблема. Вы отнимаете у исполнителя его гонорар за день работы и возможность содержать себя и семью. Большинство актеров, как известно, не богаты. Мы боремся за существование всю карьеру.
Несмотря на растущее сопротивление, тренд, кажется, набирает обороты. Гендиректор Epic Games Тим Суини заявил, что скоро ИИ будет участвовать почти во всем будущем производстве. А Arc Raiders от Embark, в котором используются синтезированные голоса, обученные на реальных актерах, вообще получил награду "Лучшая многопользовательская игра" на The Game Awards 2025. Ньюбон прокомментировал эту ситуацию:
По сравнению с бюджетом на разработку игры, стоимость качественной озвучки - просто копейки, Когда игра становится успешной, почему бы студиям не вернуться и не перезаписать диалоги с живыми актерами? Это было бы неплохим вариантом.
Помимо этической составляющей, Ньюбон убежден в творческом провале технологии.
Я слышал генеративный ИИ. Звучит отстойно. Ему не веришь, он вырывает тебя из погружения. Не чувствуется настоящим. Как бы хорошо он ни звучал, в нем всегда есть что-то неправильное - эффект "зловещей долины".
Актер обратился к успешным разработчикам, использующим ИИ-озвучку:
Я обращаюсь к тем, кто заработал состояние на проектах с ИИ-озвучкой: теперь, когда у вас есть средства, найдите возможность пригласить тех актеров, чьи голоса вы клонировали, и перезапишите материал с ними в студии. Это было бы справедливо по отношению к исполнителям и положительно воспринято комьюнити - многие игроки разделяют подобную позицию. В долгосрочной перспективе это еще и вопрос профессиональной этики.
Ньюбон подытожил, что магия, за которую мы любим игры, рождается не в алгоритмах, а в студии звукозаписи, где живой человек проживает эмоцию, которую потом почувствуют миллионы.
"Вы можете найти другую работу" - ответит ему Альтман.
Эти актеры озвучки сначала бастуют и т.п. лишая людей озвучки, а потом просят их пожалеть, с чего бы? Иди ищи другую работу, учись и открывай для себя что-то новое.
это не эти бастовали
Так я не про него конкретно, а вообще про актёров озвучки.
Ну вообще я согласен, когда берут чей-то голос, а потом его использует ИИ, это по сути кража, плюс может выставить автора голоса в невыгодном свете. Ну вот к примеру озвучивал ты профессионально 20 лет росомаху (как пример дубляжа), а потом твой голос берут и заменяют бездушным ИИ, который далеко не всегда сможет передать нужную эмоцию, от чего люди подумают что это ты накосячил и не справился. Далее, живой голос всегда лучше чем ИИ. Наверняка тут есть анимешники, и когда вы смотрите аниме, то часто есть выбор и массы студий. А теперь подумайте, вы будете слушать аниме с ИИ? Так же и в играх.
пфф смотрю с субтитрами играю с субтитрами не вижу проблем с озвучкой))
Согласен. Если нужны конкретные голоса конкретных людей - платите бабки.Либо пусть крутой ИИ свои голоса придумывает.Или многомиллионной корпе это не по карману?)
Согласен, я тоже придерживаюсь оригинала , лишь в некоторых исключениях могу подчеркнуть, где наш дубляж был в разы лучше оригала. Тут скорее для людей кто не умеет быстро читать или не знает английского))
Если вы сами прочистили засор в туалете, вы лишаете сантехников возможности зарабатывать себе на жизнь, стыдитесь!
Прогресс не остановить. Под него надо подстроится. Скорректировать условия сотрудничества. Как говорят управленцы провести SWOT анализ. Чтобы вы смогли максимально на равных с работодателем быть.
А причём тут прогресс? Речь о том, что ИИ не передаёт те эмоции как живой человек,и это правда. ИИ легко может сгодится для озвучки роликов , перевода, но для игр и фильмов , увы, будет отстой. ИИ это машина и инструмент, который без человека просто мусор (образно говоря). Да, он способен на многое, но не способен заменить человека, он может его лишь имитировать.
Ну давай мы представим (как в кино) что во всём мире нету света,ЭМИ поле накрыло какую-то область допустим, ИИ тоже нет, интернета нет. Ты чё делать то будешь, прогрессивный? Еду добыть себе сможешь?
А ты сможешь?))) Не думаю.
Если имитация не будет отличаться от, то чем тогда плоха имитация?
Эта не правда, и ты далек от правды. Сейчас ии уже может создавать песни, послушав которые ты даже не поймешь что это ии.
Кстати, вот дубляж двухлетней давности, а уже процентов на 90, похожа на настоящих актеров. Даже актеры озвучки это признали.
Так что будущие не за горами, А если за горами, все же рано или поздно дойти туда можно.
Удобно не отвечать на вопрос, а по еврейски переводить стрелки.
Смотря в чём. В голосе она точно хренова, а чтобы её сделать (имитацию) для каждого болванчика / персонажа, ещё и с эмоциональными репликами, то проще заплатить актёру, чем вручную кодить и править потом.
Если вы не можете понять, то я могу, поверьте, музыкой я занимаюсь долго. Есть ли там качество? Есть. Можно ли отличить? Да.
МАААЛЕНЬКИЙ вопросик такой...а с кого ИИ копировал интонации и эмоции? Не с оригинала ли, которым был ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК? То есть, для копирки нужен живой актёр , изначальный материал, а голос уже можно считать собственностью актёра. Авторские права, все дела.
И кстати, посмотрев даже с 14 по 20 ую секунду, я так и чувствую по голосу как ей плохо, что она умирает 🤣.
- Джонни, я умираю. Выход тут только один.
Вообще нас рать что он считает! Пускай идут на завод))) Если когда-нибудь ии сможет полностью заменить этих нахлебников, то мы как простые игроки только лишь будем иметь одни плюсы! Игра автоматически будет озвучиваться на наш язык. А я считаю это стоит того, пару голодных семей допустимые жертвы, ради миллионов довольных игроков!
в европе заводы закрываются если что
Берите выше, г*внорэп и фонк можно будет слушать сразу от ИИ, и не нужны будут исполнители наконец-то, а там и авторы дубляжа фильмов и аниме пойдут лесом, художников тоже в топку. Да что уж там, переводчики тоже не нужны, как и учить язык, ведь будет ИИ, который с помощью телефона тупорылый щегол сможет поднести, сказать что-то, и вуаля. Так что Галина Петровна, не нужОн мне ваш этот ангиЦкий, у меня не будет мозгов, но будет ИИ, главное чтобы был интернет.
Ноль эгоизма, максимально потужно.
Ну значит в сантехники!
Ротооткрыватели заскулили
Значит свои голоса нужно запатентовать авторским правом, как это делается с музыкой. И получать с этого процент.
Тогда причина тряски?
И вот интеллигенция узнала что независимых нет. Свободная касса ждёт, так как всё заводы в Китае и Индии.