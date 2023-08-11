Вы можете сломать Baldur's Gate 3, если выучите слишком много заклинаний ©

Если вы планируете как можно скорее получить все заклинания в Baldur's Gate 3, то пока повремените. Оказывается, если тратите золото на изучение заклинаний со свитков, то можно столкнуться с ошибкой при повышении уровня. Часть процесса требует выбрать заклинание, но если у вас есть все заклинания, вы не можете выбрать ни одного, поэтому вы застрянете без возможности выполнить задание или выйдете из меню, потеряв весь прогресс с момента последнего сохранения.

Пользователь Reddit Yourigath поделился этим открытием в сообществе Baldur's Gate 3 вчера вечером, приложив скриншот экрана повышения уровня, на котором невозможно нажать кнопку принятия, так как у них есть "варианты, ожидающие выбора". Под ожиданием выбора подразумеваются два слота заклинаний, которые он должен выбрать, но не может.

Единственный способ исправить ситуацию - сменить класс, но если вы попытаетесь перестроиться обратно в мага, то снова застрянете.

Yourigath обратил внимание Larian Studios на эту проблему, так что ее исправление - лишь вопрос времени. А пока, если вы знаете все заклинания в игре, вам придется повременить с повышением уровня, если только вы не хотите возиться с модами или перестройкой, которая в любом случае заблокирует вас в классе волшебника.

В качестве альтернативы можно запастись свитками и подождать, пока ошибка не исчезнет. Их можно будет использовать или просто спрятать в надежном месте до поры до времени, чтобы запомнить и наконец-то стать всезнающим волшебником.

Тем временем фанаты призывают Larian Studios добавить возможность менять внешность персонажа в середине игры. В настоящее время настройка главного героя и Хранителя возможна только в начале игры. Как только вы нажмете кнопку "играть", пути назад уже не будет. Интересно, что в последней игре Larian, Divinity: Original Sin 2. Там с помощью зеленого зеркала можно изменить не только свой облик, но и облик всей своей команды.