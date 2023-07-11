Вы не сможете увидеть 170 часов видеороликов за одно прохождение Baldur's Gate 3

Среди невероятных цифр, представленных Larian Studio для своей Baldur’s Gate 3, выделяются объявленные командой 170 часов кат-сцен. Однако, затем студия уточнила, что они не будут показаны все вместе в одном прохождении, поскольку все возможные вариации которые зависят от сделанного выбора и характеристик вашей игры.
Когда дело доходит до 170 часов роликов или «более чем в два раза больше продолжительности каждого сезона всей саги Игры престолов», как говорит Larian, это не стандартный путь игры, то есть за одно прохождение вы не увидите все эти ролики.
Фактически, большая часть этого подсчета касается возможных изменений сцен, моментов в игре, которые могут меняться в зависимости от сделанного выбора и путей, фактически выбранных игроком. Это означает, что различные перекрестки приведут к разным событиям в истории, которые отражены в разных кат-сценах.
В качестве примера, босс Larian, Свен Винке, сослался на свою конкретную игру, которую он показал Eurogamer.net, в которой в группе присутствует женщина-друид Джахейра, что вызывает ряд особых реакций со стороны неигровых персонажей, запускающих сцены, которые не произойдут, если этот персонаж не был частью группы.
«Если в вашей группе нет Джахейры, вы не получите все сцены с ее участием», — объяснил он, ссылаясь на это как на пример важности вариаций, применяемых к сюжету игры. «Это похоже на сценарий, который был создан специально для вас на основе большого количества диалогов, ведущих к этому моменту».
Baldur's Gate будет доступна с 3 августа на ПК и 6 сентября на PS5, версии для Xbox Series X|S запланированы, но точная дата выпуска пока неизвестна, по-видимому, из-за некоторых технических проблем, возникших на Series S.
Да там столько вариативности, что даже второстепенные квесты можно будет узреть полностью только с раза 3-4
Еще большее отличие от остальной массы разработчиков, которые обычно пытаются запихнуть весь контент в одно прохождение
Ух....как же давно я так игру не ждал)))
Поскорей бы!
видеоролики это когда два болвана стоят и выбирают из 3-5 вариантов текста и что-то пытаются сказать?
Чую, нам нужен будет такой же мод на компаньонов, как был в ДоС2, чтобы можно было всех с собой таскать.
Будет миллион часов однотипного контента, по любому. Иначе никак))
Ни в одной из их игр, никогда не было однотипного контента, каждый их квест уникаленый и неповторимый. И в эти часы также входят диалоги с персонажами.
не играл ни в 1 игру от лариана не пиши, гуляй
Он похоже играл только в игры от юбиков, еа, активижн и прочих ушлепанов. И думает, что все так делают.