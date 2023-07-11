Вы не сможете увидеть 170 часов видеороликов за одно прохождение Baldur's Gate 3 ©

Среди невероятных цифр, представленных Larian Studio для своей Baldur’s Gate 3, выделяются объявленные командой 170 часов кат-сцен. Однако, затем студия уточнила, что они не будут показаны все вместе в одном прохождении, поскольку все возможные вариации которые зависят от сделанного выбора и характеристик вашей игры.

Когда дело доходит до 170 часов роликов или «более чем в два раза больше продолжительности каждого сезона всей саги Игры престолов», как говорит Larian, это не стандартный путь игры, то есть за одно прохождение вы не увидите все эти ролики.

Фактически, большая часть этого подсчета касается возможных изменений сцен, моментов в игре, которые могут меняться в зависимости от сделанного выбора и путей, фактически выбранных игроком. Это означает, что различные перекрестки приведут к разным событиям в истории, которые отражены в разных кат-сценах.

В качестве примера, босс Larian, Свен Винке, сослался на свою конкретную игру, которую он показал Eurogamer.net, в которой в группе присутствует женщина-друид Джахейра, что вызывает ряд особых реакций со стороны неигровых персонажей, запускающих сцены, которые не произойдут, если этот персонаж не был частью группы.

«Если в вашей группе нет Джахейры, вы не получите все сцены с ее участием», — объяснил он, ссылаясь на это как на пример важности вариаций, применяемых к сюжету игры. «Это похоже на сценарий, который был создан специально для вас на основе большого количества диалогов, ведущих к этому моменту».

Baldur's Gate будет доступна с 3 августа на ПК и 6 сентября на PS5, версии для Xbox Series X|S запланированы, но точная дата выпуска пока неизвестна, по-видимому, из-за некоторых технических проблем, возникших на Series S.