Вышел 35-й хотфикс для Baldur's Gate 3: меньше ошибок, лучше стабильность

Студия Larian продолжает активно поддерживать Baldur's Gate 3 - разработчики выпустили 35-й хотфикс для игры.
Он не добавляет в игру нового контента, но исправляет ряд ошибок и улучшает общую стабильность игры - особенно на Steam Deck. Хотфикс направлен в первую очередь на улучшение работы портативной консоли, однако определенные улучшения есть и для других платформ:
Ключевые изменения:
- На Steam Deck теперь по умолчанию используется апскейл FSR 2.2;
- На Steam Deck и Mac устранены вылеты при сохранении после крафта;
- На Steam Deck и Mac исправлены ошибки в кроссигре;
- Ускорена загрузка на Steam Deck;
- На PlayStation 5 устранено зависание при нажатии L2;
- На Xbox исправлена критическая ошибка у хоста при выходе клиента из мультиплеера;
- На Xbox устранена критическая ошибка при приостановке игры во время загрузки мультиплеерной сессии;
- Оптимизировано потребление видеопамяти на видеокартах NVIDIA.
Полный список изменений доступен по ссылке.
