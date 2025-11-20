ЧАТ ИГРЫ
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 508 оценок

Вышел 35-й хотфикс для Baldur's Gate 3: меньше ошибок, лучше стабильность

AceTheKing AceTheKing

Студия Larian продолжает активно поддерживать Baldur's Gate 3 - разработчики выпустили 35-й хотфикс для игры.

Он не добавляет в игру нового контента, но исправляет ряд ошибок и улучшает общую стабильность игры - особенно на Steam Deck. Хотфикс направлен в первую очередь на улучшение работы портативной консоли, однако определенные улучшения есть и для других платформ:

Ключевые изменения:

  • На Steam Deck теперь по умолчанию используется апскейл FSR 2.2;
  • На Steam Deck и Mac устранены вылеты при сохранении после крафта;
  • На Steam Deck и Mac исправлены ошибки в кроссигре;
  • Ускорена загрузка на Steam Deck;
  • На PlayStation 5 устранено зависание при нажатии L2;
  • На Xbox исправлена критическая ошибка у хоста при выходе клиента из мультиплеера;
  • На Xbox устранена критическая ошибка при приостановке игры во время загрузки мультиплеерной сессии;
  • Оптимизировано потребление видеопамяти на видеокартах NVIDIA.

Полный список изменений доступен по ссылке.

Комментарии:  3
JackBV
10
3Dart stl

на сотом начну проходить)))

1
IIIu33a

Классная обнова. Игра вылетает до загрузки главного меню. У меня лицензия.