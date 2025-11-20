Вышел 35-й хотфикс для Baldur's Gate 3: меньше ошибок, лучше стабильность

Студия Larian продолжает активно поддерживать Baldur's Gate 3 - разработчики выпустили 35-й хотфикс для игры.

Он не добавляет в игру нового контента, но исправляет ряд ошибок и улучшает общую стабильность игры - особенно на Steam Deck. Хотфикс направлен в первую очередь на улучшение работы портативной консоли, однако определенные улучшения есть и для других платформ:

Ключевые изменения:

На Steam Deck теперь по умолчанию используется апскейл FSR 2.2;

На Steam Deck и Mac устранены вылеты при сохранении после крафта;

На Steam Deck и Mac исправлены ошибки в кроссигре;

Ускорена загрузка на Steam Deck;

На PlayStation 5 устранено зависание при нажатии L2;

На Xbox исправлена критическая ошибка у хоста при выходе клиента из мультиплеера;

На Xbox устранена критическая ошибка при приостановке игры во время загрузки мультиплеерной сессии;

Оптимизировано потребление видеопамяти на видеокартах NVIDIA.

Полный список изменений доступен по ссылке.