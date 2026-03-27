Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 736 оценок

Вышел хотфикс для Baldur's Gate 3, устраняющий вылеты после прошлого патча

RedDay13 RedDay13

Larian Studios выпустила новый хотфикс для Baldur’s Gate 3, который исправляет проблемы, возникшие после предыдущего обновления.

Главное исправление касается вылетов: прошлый патч, направленный на устранение повреждённых сохранений, неожиданно привёл к ухудшению производительности и крашам. Теперь эти ошибки устранены.

Что исправили

  • устранены вылеты и падение FPS при загрузке сохранений
  • исправлены проблемы с повреждёнными сейвами
  • на Mac устранён баг, блокировавший прогресс после создания персонажа в режиме Чести
  • на Xbox исправлено некорректное отображение подсказок в интерфейсе торговли и инвентаря

Обновление уже доступно на всех платформах. Несмотря на небольшой размер, оно затрагивает множество файлов, поэтому загрузка может занять значительно больше места.

ПК Обновления
QueasyRush

этот кал баговый когда нибудь починят вообще полностью?

5
ОТСТУПНИК Style

как же заипали со своими патчами, позорище просто

1
Кей Овальд

Это уже вроде 35-й хотфикс? А ДО СИХ ПОР лечат вылеты и повреждаемые сейвы. Это же безумие какое-то.