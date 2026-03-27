Вышел хотфикс для Baldur's Gate 3, устраняющий вылеты после прошлого патча

Larian Studios выпустила новый хотфикс для Baldur’s Gate 3, который исправляет проблемы, возникшие после предыдущего обновления.

Главное исправление касается вылетов: прошлый патч, направленный на устранение повреждённых сохранений, неожиданно привёл к ухудшению производительности и крашам. Теперь эти ошибки устранены.

Что исправили

устранены вылеты и падение FPS при загрузке сохранений

исправлены проблемы с повреждёнными сейвами

на Mac устранён баг, блокировавший прогресс после создания персонажа в режиме Чести

на Xbox исправлено некорректное отображение подсказок в интерфейсе торговли и инвентаря

Обновление уже доступно на всех платформах. Несмотря на небольшой размер, оно затрагивает множество файлов, поэтому загрузка может занять значительно больше места.