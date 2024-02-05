Вышел мод Baldur's Gate 3 Better Tooltips

Baldur's Gate 3 представляет собой игру с глубокими персонажами и сложными боевыми системами. Каждый предмет и снаряжение, которые вы находите в своем путешествии по Забытым Королевствам, играют ключевую роль в усилении ваших персонажей. Однако не всегда понятно, какой классификации принадлежит каждый предмет и каковы его функции. Здесь на помощь приходит мод Better Tooltips для BG3.
Этот мод, разработанный Caites и juumeijin, улучшает всплывающие подсказки, делая их более информативными и понятными. Примеры перед и после применения мода иллюстрируют его эффективность. Например, теперь ботинки Tasteful Boots отображаются как "Обычные косметические ботинки", а Basilisk Oil - как "Обычное зелье". Кроме того, изменения в шрифте и цвете текста делают его более читабельным, что улучшает пользовательский опыт.
Мод Better Tooltips также вносит другие улучшения, такие как обновленные значки владения оружием и структурированная информация о редких предметах. Данный мод сделает ваше игровое время в Baldur's Gate 3 более комфортным и информативным. Скачать его можно бесплатно с нашего сайта.