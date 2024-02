Wizard of the Coast опровергли слухи о планах продать франшизу Dungeon & Dragons

Китайское финансовое издание Pandaily сообщило, что нынешний владелец D&D компания Hasbro хочет продать права на франшизу Dungeon & Dragons после года убытков. В сообщении утверждается, что Hasbro обратилась к разработчику Baldur's Gate 3 компании Larian, чтобы обсудить потенциальную покупку, но та, не имея средств для столь значительного приобретения, направила Hasbro к Tencent.

Tencent - китайский гигант, владеющий долями в нескольких студиях по всему миру. Наиболее заметной является 100-процентная доля в студии Riot Games, занимающейся разработкой League of Legends, но ей также принадлежит 30-процентная доля в Larian, хотя она и не имеет прямого контроля над студией и ее работой над серией Baldur's Gate или оригинальной франшизой Divinity.

Однако в заявлении, опубликованном Dicebreaker, разработчик Wizard of the Coast заявили, что "мы регулярно общаемся с Tencent и поддерживаем с ней многочисленные партнерские отношения по ряду наших IP. Мы не имеем привычки комментировать слухи в интернете, но для ясности: мы не собираемся продавать нашу D&D IP".

Всегда есть шанс, что корпоративные цели Hasbro и Wizards of the Coast не совсем совпадают, но заявление разработчика вполне определенно. Larian также кажется необычной целью для владения D&D как брендом - хотя в студии явно прослеживается настольная ДНК, она лишь однажды работала напрямую с брендом D&D, и нет никаких гарантий, что она вернется к The Forgotten Realms в ближайшем будущем - как бы мы все ни хотели DLC к Baldur's Gate 3, директор Larian и Baldur's Gate 3 Свен Винке дал понять, что он все еще находится на довольно ранних стадиях планирования своего следующего проекта.