Wizards of the Coast и Larian Studios остались очень довольны успехом Baldur's Gate 3

После выхода Baldur's Gate 3 прошло чуть больше месяца, однако по ощущениям - гораздо больше. Larian Studios пока не раскрывает, сколько копий игры удалось продать, но их должно быть много - достаточно для того, чтобы и Larian, и Wizards of the Coast, дочерняя компания Hasbro, владеющая правами на Dungeons & Dragons, были довольны успехами игры.
В интервью GamesIndustry.biz президент Wizards of the Coast и Hasbro Gaming Синтия Уильямс подтвердила, что Baldur's Gate 3 имеет коммерческий успех, но, опять же, не уточнила, что это означает с точки зрения количества проданных единиц. Что ж, по крайней мере, игра оправдала всеобщие ожидания.
Мы очень довольны тем, как она продается, и Larian очень довольна тем, как она продается, - сказала Уильямс. Существует множество определений понятия "коммерческий успех", но сейчас все очень довольны, потому что довольны наши фанаты.
Larian - крупная независимая студия, у которой было целых три года на публичное тестирование первого акта Baldur's Gate 3 и внесение изменений в игру на основе отзывов, однако это нисколько не умаляет ее усилий. Это делает успех игры еще более впечатляющим, ведь очень легко потерять актуальность спустя годы после анонса.
Larian Studios - отличный партнер для Wizards of the Coast, потому что они одни из лучших в своем деле по созданию глубоких ролевых игр и, в частности, CRPG, - сказал глава подразделения по выпуску цифровых игр Hasbro Тим Филдс. Их история как студии просто потрясающая, а то количество любви, которое они вложили в созданные ними игры и в создание действительно верной и богатой интерпретации правил и мира Dungeons & Dragons, просто поражает. Нам нравится работать с такими партнерами, как Larian.
Он добавил, что компания с удовольствием сотрудничает с "теми, кто является лучшим в мире производителем игр", независимо от того, являются ли они "публичными или частными компаниями".
В свою очередь, Wizards of the Coast хотела бы пообщаться с командами, у которых есть отличные идеи для игр, которым было бы выгодно стать частью одного из брендов Hasbro.
Остается надеяться, что мы увидим результат усилий Larian на конкретных цифрах, когда Baldur's Gate 3 выйдет на всех запланированных платформах.
Лариан не раз доставляли удовольствие своими играми, потому поднимаю за вас кофеек!
Остаётся довести до завершения, то, что планировали и выризали...
никто не знает что вырезали, но активно это форсят так как будто в игре какие то провалы по сюжету
Какой-то чел раскопал концепты и наработки не попавшие в игру по различным причинам = вырезали "обещанный" (кем?) контент, да?
То что там кто-то из разрабов хотел беременность Минтары, планировали на какой-то стадии Аверно и тд не значит что Ларианы не выполнили обещания. Они выпустили игру именно такой, какой хотели (В плане контента, тех часть еще отточить успеют)
Если бы СВИНке молчал в тряпочку, а не болтал амбициями, как киберпук делал, ничего бы не считалось вырезанным, а что СВИНке обещал, крутые отношения спутников, что они себе сами будут заводить отношения, изменять нам, где? Хвастался, что мы спустимся в Аверно, и монеты души будут иметь особый вес а не заправку в автомат какой-то. Датамайны выловили из 9 патча вроде, или даже из релизной версии. 3 акт не был бы глючным таким, если они там заявляют, что куча пустых ключей есть, значит вырезали половину 3 акт. Я верю только в то, что они вырезали, потому не работало, значит доделать и вернуть, сюжет свомкан весь.
Хорошей игре хорошие продажи
Конечно довольны, раз Винке предполагал только 100к онлайна, а онлайн в итоге даже больше держится аж спустя больше месяца с релиза. И это для довольно нишевого жанра игр.
Wizards of the Coast должны быть ОЧЕНЬ довольны, ведь они получают прибыль ничего не делая.
Этот год войдёт в Историю Видеоигр, как год грандиозного успеха CRPG порвавшей индустрию на десятилетия вперед и как год грандиозного провала, когда авторы Легендарного Скайрим выпустили инди-игру которую необходимо Оправдывать
Ой, да примерно тоже самое и про Витчера 3 с Фолычем 4 писали.
не зря купил балдур вместо обосранного старфилда которая хуже скайрима и фолыча)
Игра конечно раскрывается на 2+ прохождении.
Т.е. все решения ты принимаешь в 1-ый раз как кастомный игрок Вася Петров (по совету разрабов).
Но вот на 2+ прохождение ты уже можешь просматривать с позиции хотелок Гейла, Карлах и других - разрешить им получить то, что хотели и посмотреть чем все обернется. Дать ИМ ИХ ВОЛЮ и ИХ ФИНАЛЫ. И что им не дал Вася Петров))
По сути, нам 5-6 игр в 1 сделали. И это осознание прям радует)
Ща еще видео по лору смотрю и много начинает раскрываться - тоже противостояние Селунэ и Шар в рамках божеств.
Иллитиды тоже в 1ое прохождение не казались чем-то ультимативно злым. Но лор, например, расставляет все точки, особенно, когда узнаешь, КАК ИЛЛИТИДЫ выбирают человекопонятные имена)))) И причем тут Император)
И конечно, мне повезло играть НЕ ЗНАЯ НИЧЕГО о ДНД и Балдуре))
От этого кайф был как от простого фэнтези, где ты ориентируешься по чуйке между "кто хороши"/"кто плохой"
НО ТЕПЕРЬ....))))
Низкий поклон за игру. Снимаю шляпу волшебника.
Отличной игре отличные продажи. Тод Говард помямли
заслужено
Рада за них! Заслуженно. Дальше больше и лучше. Самое главное чтобы не переняли опыт Юбиков, EAшек и т.д. Чтобы не сбились с курса)