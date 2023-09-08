Wizards of the Coast и Larian Studios остались очень довольны успехом Baldur's Gate 3 ©

После выхода Baldur's Gate 3 прошло чуть больше месяца, однако по ощущениям - гораздо больше. Larian Studios пока не раскрывает, сколько копий игры удалось продать, но их должно быть много - достаточно для того, чтобы и Larian, и Wizards of the Coast, дочерняя компания Hasbro, владеющая правами на Dungeons & Dragons, были довольны успехами игры.

В интервью GamesIndustry.biz президент Wizards of the Coast и Hasbro Gaming Синтия Уильямс подтвердила, что Baldur's Gate 3 имеет коммерческий успех, но, опять же, не уточнила, что это означает с точки зрения количества проданных единиц. Что ж, по крайней мере, игра оправдала всеобщие ожидания.

Мы очень довольны тем, как она продается, и Larian очень довольна тем, как она продается, - сказала Уильямс. Существует множество определений понятия "коммерческий успех", но сейчас все очень довольны, потому что довольны наши фанаты.

Larian - крупная независимая студия, у которой было целых три года на публичное тестирование первого акта Baldur's Gate 3 и внесение изменений в игру на основе отзывов, однако это нисколько не умаляет ее усилий. Это делает успех игры еще более впечатляющим, ведь очень легко потерять актуальность спустя годы после анонса.

Larian Studios - отличный партнер для Wizards of the Coast, потому что они одни из лучших в своем деле по созданию глубоких ролевых игр и, в частности, CRPG, - сказал глава подразделения по выпуску цифровых игр Hasbro Тим Филдс. Их история как студии просто потрясающая, а то количество любви, которое они вложили в созданные ними игры и в создание действительно верной и богатой интерпретации правил и мира Dungeons & Dragons, просто поражает. Нам нравится работать с такими партнерами, как Larian.

Он добавил, что компания с удовольствием сотрудничает с "теми, кто является лучшим в мире производителем игр", независимо от того, являются ли они "публичными или частными компаниями".

В свою очередь, Wizards of the Coast хотела бы пообщаться с командами, у которых есть отличные идеи для игр, которым было бы выгодно стать частью одного из брендов Hasbro.

Остается надеяться, что мы увидим результат усилий Larian на конкретных цифрах, когда Baldur's Gate 3 выйдет на всех запланированных платформах.