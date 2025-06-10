Wizards of the Coast: "Мы продолжим делать такие же серьезные ролевые игры, как Baldur's Gate 3"

Baldur's Gate 3 имела гигантский успех. Однако теперь у владельца прав на бренд большие проблемы - ведь студия Larian не намерена возвращаться к Dungeons & Dragons.

Генеральный директор Wizards of the Coast Джон Хайт заверил, что в будущем компания намерена делать более серьезные и масштабные ролевые игры, такие как Baldur's Gate 3.

Такое заверение было необходимо, потому что у компании есть несколько запланированных игр по этому бренду, но ни одна из анонсированных не продолжает традицию cRPG.

Несколькими днями ранее компания сообщила, что заключила партнерство со студией Giant Skull, результатом которого должна стать игра по вселенной Dungeons and Dragons. Команду возглавляет Стиг Асмуссен (режиссер серии Star Wars Jedi, ранее работавший, в частности, над серией God of War), поэтому не стало особым сюрпризом, когда выяснилось, что проект будет приключенческим экшеном, а не ролевой игрой.

Джон Хайт объясняет, что его целью является точное воссоздание в адаптации атмосферы и реальности Dungeons and Dragons.

Он хочет, чтобы эти игры соответствовали тому, что представляли себе игроки, играя в настольную D&D.

Он считает, что Giant Skull отлично подходит для этого, приводя в пример то, как хорошо God of War 3 реализовала элементы греческой мифологии.

Мы еще много лет будем ждать игру Giant Skull. Однако Хайт рассказал, что команда уже разработала впечатляющую модель однопользовательского геймплея, которая опирается на богатое наследие этих разработчиков как в плане боя, так и в плане исследования.

Пока не сообщается, когда компания анонсирует очередную адаптацию бренда, реализованную в стиле классических ролевых игр для ПК.