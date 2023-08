Wizards of the Coast не финансировала разработку Baldurs Gate 3 ©

Руководитель издательского подразделения студии Larian Майкл Дауз решил обсудить тему источников финансирования разработки Baldur’s Gate 3.

Как оказалось, производство полностью финансировалась на средства студии Larian и им пришлось заплатить "за привилегию делать игру" по интеллектуальной собственности во франшизе Dungeons and Dragons. Но Майкл не стал раскрывать каких-либо условий и деталей по договору между Larian и Wizards of the Coast.

Однако у разработчиков есть много поводов для радости — во время раннего доступа продажи игры превысили 2.5 млн копий, а вчера игра побила собственный рекорд пикового онлайна и практически приблизилась к Hogwarts Legacy.

На фоне этого успеха, Hasbro, владелец Wizards of the Coast, заявила, что в будущем будет ещё много игр по Dungeons and Dragons.