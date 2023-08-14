Wizards of the Coast не финансировала разработку Baldurs Gate 3

Руководитель издательского подразделения студии Larian Майкл Дауз решил обсудить тему источников финансирования разработки Baldur’s Gate 3.
Как оказалось, производство полностью финансировалась на средства студии Larian и им пришлось заплатить "за привилегию делать игру" по интеллектуальной собственности во франшизе Dungeons and Dragons. Но Майкл не стал раскрывать каких-либо условий и деталей по договору между Larian и Wizards of the Coast.
Однако у разработчиков есть много поводов для радости — во время раннего доступа продажи игры превысили 2.5 млн копий, а вчера игра побила собственный рекорд пикового онлайна и практически приблизилась к Hogwarts Legacy.
На фоне этого успеха, Hasbro, владелец Wizards of the Coast, заявила, что в будущем будет ещё много игр по Dungeons and Dragons.
п.1. Хасбро давным-давно заявляло, что будет много игр по D&D в ближайшее время. И некоторые мы уже видели, например тот же Dark Alliance. Ещё, минимум три игры находятся в долгой разработке. И это было ещё года три назад известно?
п.2. Про финансирование явно кто-то что-то не то говорит. И к вот этим словам нужно относиться весьма осторожно, скорее всего кто-то из Ларианов, что это брякнул, либо не в курсе финансирования, либо явно врёт, поскольку в отчёте Хасбро (за прошлый год) явно говорилось о финансировании разработки БГ3, скорее всего в других годах тоже можно найти подобные сведения (не смотрел не знаю).
Но выдоит успех игры полностью.
Вселенная forgotten realms принадлежит не ларианам. Они пользовались уже готовым лором, в котором просто написали свою историю .
вселенную со всеми рассами, заклинаниями, территориями и способнастями всяких тварей а так же правила придумали не Ларианы, отсюда и интеллектуальная собственность
Ааа так это Ларианы сделали DnD и Forgotten Realms, сами придумали свежевателей разума, гитиянки и прочее. Панимаю, панимаю...
Пи*дят.
Цифры никак не бьются. Ларианы сами говорили, что второй ДоС принес им 85 лямов "грязными" без вычета комиссии магазинов и прочих расходов АО. Разработка игры шла примерно 6 лет, а сотрудников у них 450 человек только в штате, плюс они довольно часто нанимали специалистов со стороны. Там они эту сумму за год-два на одной только зарплате сожрать должны, а есть еще расходы на аренду нескольких офисов в разных странах и их содержание.
Так что либо нам ссут в уши, пытаясь создать образ "независимой студии", либо кто-то богатый серьезно так накачал бельгийцев баблом. Или оба варианта сразу.
Мда уж. Теперь Hasbro надо хорошенько задуматься, может всё таки попросить Ларианов сделать продолжение франшизы или создать ещё какую-то игру по забытым королевствам. Плюс финансовом плане помочь, а то курицу несущую золотые яйца прозевают.
Вероятнее всего захотят сделать ремейк первой части BG. Хотя, на мой взгляд, Лариан гораздо выгоднее теперь (после их успеха, который сделал им имя) сделать продолжение DOS. Тут им не надо будет делать никаких отчислений за интеллектуальную собственность.
Зачем? Там же несколько лет тому назад выпускали обновлённые версии первых двух частей. Плюс они были выполнены немного по-другому и там редакция ДнД была другая.
Эмм... как бы есть Baldur's Gate 1/2: Enhanced edition. Нет? О каком ремейке речь?
2е редакция, если быть точнее. )))
Ну да. Не совсем ремейк, но просто не совсем понятно зачем их делать. Есши только под современную графику и познакомить новое поколение с классикой, то ок. Хотя это вызовет опасение у старой гвардии (фанатов), что ремешком могут испортить классику.
Даже вторая? Хотя кто-то вроде говорил мне, что 3. Ну да ладно. Вообще конечно я не игрок в настольный ДнД, но видел электронные версии книжек и мне некоторые описание классов зашли. Причём были классы, которые в обычной книжке нету, где у каждого божества есть свои особые слуги (класс), которые только у них есть. Жалко, что такое в БГ3 не реализовали.