Wizards of the Coast предоставила Larian полную свободу на использование франшизы D&D при создании Baldur's Gate 3

Босс Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) подтвердил, что разработчики игры получили полный творческий контроль над Baldur's Gate 3, включая свободу выбора эпохи, в которой будет происходить действие игры.
Baldur's Gate 3 известна своей невероятно широкой свободой действий для игроков. Геймеры могут выбирать множество вариантов развития событий на протяжении всей ролевой игры, будь то создание персонажа/навыков/классов или бесчисленные способы победы в бою. Каким бы ни был параметр, вы можете быть уверены, что Larian позволит вам возиться и экспериментировать с ним.
Оказывается, бельгийские мастера ролевых игр были наделены подобной свободой. В недавнем письме, написанном Свеном Винке, основатель компании заявил, что Larian был предоставлен "карт-бланш" на то, как они хотят использовать франшизу Dungeons & Dragons. Далее Винке рассказал о катастрофических увольнениях, в результате которых Hasbro сократила 1100 сотрудников, многие из которых работали в подразделении Wizards of the Coast.
Я также хочу поблагодарить Wizards of the Coast и особенно команду DnD за предоставленный нам карт-бланш. Мне очень жаль слышать, что многие из вас были уволены. Печально осознавать, что из тех, кто был в первоначальной комнате для совещаний, почти никого не осталось. Надеюсь, у всех вас все будет хорошо.
Вроде визарды каким-то образом душили ларианов, а теперь оказывается у них всё таки была полная свобода
Все кто в теме уже давно знают, что Wizards of the Coast контора гоморасов!
Эт хорошо. Нельзя запрещать что-либо, когда имеют дело с играми! Это вымышленный мир! Без законов!
А то тут капком в новых Резиках прикроют доступ к мододеланью под натиском нитакусек-белоснежек и всё, баста! Спасибо, о западный-дивный мир...
Лучше бы не предоставляли, а то больные содомиты из зоофиЛарианов напихали столько повестки, что даже получили "Игру года" за это!
ты хоть играл, чтобы такое писать?
Ну как играл, скорее блевал в процессе игры от соево-радужной повестки.