Wizkids предлагает полный возврат денег за кошмарные миниатюры по Baldur's Gate 3, поскольку они "не оправдали ожиданий"

По Baldur's Gate 3 недавно появилась линейка предварительно раскрашенных миниатюр, и все они имеют лица, которые могут понравиться только Пожирателю Разума. Выпущенные производителями миниатюр Wizkids в партнерстве с Wizards of the Coast (хочу заметить, что, очевидно, Larian не имели особого отношения к этим мерзостям, поскольку права на персонажей теперь принадлежат Hasbro), они вызвали волну разочарования у покупателей.

Компания по производству миниатюр теперь предлагает полный возврат денег, как говорится в объявлении на ее сайте:

Мы не достигли этой цели с D&D Icons of the Realms: Baldur's Gate 3 Character Boxed Set. Если вы приобрели этот набор через наши интернет-магазины, мы предложим полный возврат денег тем, кто остался недоволен своим набором. Чтобы начать запрос, пожалуйста, свяжитесь с customerservice@wizkids.com.

Компания также говорит, что будет предоставлять замену, если вы напишете запрос, хотя сомневаюсь, что она будет наводнена такими запросами.

Примите наши самые искренние извинения за разочарование и досаду, которые вызвали у наших покупателей эти проблемы с качеством. Мы тоже чувствуем то же самое, поскольку конечный продукт не оправдал ни наших ожиданий, ни ожиданий наших партнеров из Wizards of the Coast. Наши команды работают над поиском наилучших решений, чтобы решить эту проблему для всех заинтересованных сторон и вместе с вами, нашими покупателями, исправить ее. Мы ценим ваше терпение, поскольку мы стараемся своевременно связаться с теми, кого это коснулось, и помочь им с возвратом денег.

Однако, если вы спросите тех, кто знаком с TTRPG, вы поймете, что это не столько шокирующий конфуз, ведь большинство предварительно нарисованных миниатюр не отличаются особым качеством, особенно по той цене, по которой их предлагала Wizkids.