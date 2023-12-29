Xbox по-прежнему работает над проблемой сохранения в Baldur's Gate 3 и относится к ней "очень серьезно"

Декабрь должен был стать месяцем празднования выхода Baldur's Gate 3 на Xbox, и хотя игра, безусловно, вышла на славу, она также страдает от серьезной проблемы, когда файлы сохранений игроков случайным образом удаляются.

Это происходит и сейчас, с приближением 2024 года, причем, судя по всему, это проблема со стороны Xbox. Директор по издательству компании-разработчика BG3 Larian Studios сообщил об этом в своих вчерашних ответах в X:

Работа продолжается. Проблема связана с прошивкой, поэтому инженеры Microsoft продолжают над ней работать. Из-за праздников многие отдыхают, но они продолжают активно работать. Компания относится к этому очень серьезно.

Судя по всему, проблема связана с облачной системой сохранения Xbox, поскольку в прошлом уже наблюдались подобные проблемы с другими играми. Недавно в одном из последних обновлений Xbox было добавлено исправление, но, похоже, оно не помогло (по крайней мере, в случае с Baldur's Gate 3), поэтому, похоже, команде Xbox пришлось вернуться к чертежной доске.

В действительности, похоже, что решение будет найдено не раньше января, и даже тогда нельзя гарантировать полное исправление. Это очень обидно, потому что игра сама по себе фантастическая, но тот факт, что так много счастливых покупателей BG3 теряют до 75 часов прогресса, является очень серьезной проблемой, которую необходимо решить как можно скорее!