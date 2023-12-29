Xbox по-прежнему работает над проблемой сохранения в Baldur's Gate 3 и относится к ней "очень серьезно"

Декабрь должен был стать месяцем празднования выхода Baldur's Gate 3 на Xbox, и хотя игра, безусловно, вышла на славу, она также страдает от серьезной проблемы, когда файлы сохранений игроков случайным образом удаляются.
Это происходит и сейчас, с приближением 2024 года, причем, судя по всему, это проблема со стороны Xbox. Директор по издательству компании-разработчика BG3 Larian Studios сообщил об этом в своих вчерашних ответах в X:
Работа продолжается. Проблема связана с прошивкой, поэтому инженеры Microsoft продолжают над ней работать. Из-за праздников многие отдыхают, но они продолжают активно работать. Компания относится к этому очень серьезно.
Судя по всему, проблема связана с облачной системой сохранения Xbox, поскольку в прошлом уже наблюдались подобные проблемы с другими играми. Недавно в одном из последних обновлений Xbox было добавлено исправление, но, похоже, оно не помогло (по крайней мере, в случае с Baldur's Gate 3), поэтому, похоже, команде Xbox пришлось вернуться к чертежной доске.
В действительности, похоже, что решение будет найдено не раньше января, и даже тогда нельзя гарантировать полное исправление. Это очень обидно, потому что игра сама по себе фантастическая, но тот факт, что так много счастливых покупателей BG3 теряют до 75 часов прогресса, является очень серьезной проблемой, которую необходимо решить как можно скорее!
Вот тебе и развитие игровой индустрии. Столь важные вещи до выхода игры должны быть исправлены, а они уже после, только и обещают это....
относится к ней "очень серьезно"
На столько "серьёзно", что не удосужились простестировать своё детище до релиза. сУрьЁзные товарищи. :D
Так проблема, если верить посту, лежит не просто в коде игры же. Видимо, тут задача действительно стала очень трудной.
Так это к инженеграм майков вопрос. В норме Сони/Майки/Эпики сотрудничают с разработчиком до запуска игры, отлаживая процессы, от них зависящие. Здесь судя по всему косяк майков, раз проблема наблюдалась с другими играми ранее.
Читать умеем? Игра то тут причем? Может я тебя удивлю но это не первая игра с такой проблемой на боксе
мда лариан лажают конечно жестко
А при чем тут Ларианы, если проблемы в xbox?
о да, все игры на икс бокс сохраняются нормально, в одной игре сохранения не работают, виноваты кто? лариан которые не тестили игру и не решили проблему? нет, конечно икс бокс. Как ты себе вообще эту ситуацию представляешь? Что железо и прошивка, которые всегда одинаково работают, для отдельно взятой игры берет и файлы не сохраняет, ну это же глупость. Просто есть лариан которые за три года в раннем доступе проблемы не исправили, и на пофиг порт на икс бокс сделали за пару месяцев, который и не планировали делать если бы не скандал недавний.
"Судя по всему, проблема связана с облачной системой сохранения Xbox, поскольку в прошлом уже наблюдались подобные проблемы с другими играми."
Без понятия, какие вообще болячки есть у иксбокса и насколько легко с ними работать со стороны разработчика игр.
Но то, что стоило тестировать лучше-- тут соглашусь.
Это поклонник Старфилда бухтит, не бери в голову