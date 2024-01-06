Xbox разбанит игроков Baldur's Gate 3, которые случайно загрузили NSFW-ролики

Ранее на этой неделе стали появляться сообщения о том, что на Xbox забанили пользователя за то, что он выложил в сеть ролики из Baldur's Gate 3, содержащие взрослый контент.
После этого, 4 января, глава издательства Larian Майкл Даус (Michael Daus) сообщил через аккаунт X (бывший Twitter), что компания обсуждает с Microsoft выход из сложившейся ситуации. И вот сегодня Larian сообщила, что баны будут снят, добавив, что в настоящее время продолжается работа, и Microsoft в курсе проблемы.
Как следует из сообщения, опубликованного Larian Studios, разработчики обратились к ответственным лицам с вопросом о снятии банов и сумели добиться снисхождения, так что наложенные на данный момент баны будут сняты, а счетчик нарушений обнулен.
В то же время студия попросила пользователей впредь быть немного осторожнее: "Если вы собираетесь загружать ролики, убедитесь, что вы отключили контент для взрослых", - говорится в сообщении.
Сам Даус также добавил, что Larian ведет переговоры с Microsoft по этому вопросу, но пока он предоставил самой Xbox разбираться с их политикой.
Соски, а то тут в шапке зацензурировали.
Крепостные, вы выбрали не ту платформу, чтоб делиться предложенным за ваши же деньги контентом. Бан!)
Случайно))
Смешно, что людям такие вещи нужно разжёвывать. Мне никогда бы в голову не пришло загрузить контент для взрослых на сервис, который для этого не предназначен. Поэтому полное снятие банов за такое считаю неразумных шагом со стороны Microsoft в их Xbox сервисе. Максимум можно значительно укоротить срок бана за первое нарушение такого рода. Но это максимум. Всё-таки изначально ясно, что сервисы XBOX не для контента с обнажёнкой. Забаненые наверняка понимали, что в игре 18+ контента вагон и маленькая тележка - так нафига тогда они грузили этот контент на XBOX? Я не могу понять их логику. Тем более, что в игре в настройках можно включить цензуру и это тоже наверняка знают все забаненые из-за обнажёнки в Baldur's Gate 3. Что мешало записывать кадры игры строго с цензурой? Непонятно.