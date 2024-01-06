Xbox разбанит игроков Baldur's Gate 3, которые случайно загрузили NSFW-ролики

Ранее на этой неделе стали появляться сообщения о том, что на Xbox забанили пользователя за то, что он выложил в сеть ролики из Baldur's Gate 3, содержащие взрослый контент.

После этого, 4 января, глава издательства Larian Майкл Даус (Michael Daus) сообщил через аккаунт X (бывший Twitter), что компания обсуждает с Microsoft выход из сложившейся ситуации. И вот сегодня Larian сообщила, что баны будут снят, добавив, что в настоящее время продолжается работа, и Microsoft в курсе проблемы.

Как следует из сообщения, опубликованного Larian Studios, разработчики обратились к ответственным лицам с вопросом о снятии банов и сумели добиться снисхождения, так что наложенные на данный момент баны будут сняты, а счетчик нарушений обнулен.

В то же время студия попросила пользователей впредь быть немного осторожнее: "Если вы собираетесь загружать ролики, убедитесь, что вы отключили контент для взрослых", - говорится в сообщении.

Сам Даус также добавил, что Larian ведет переговоры с Microsoft по этому вопросу, но пока он предоставил самой Xbox разбираться с их политикой.