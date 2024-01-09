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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 447 оценок

Xbox Series получит обновление прошивки 16 января, исправляющее ошибку сохранений Baldur's Gate 3

monk70
Новости

Microsoft обнаружила и исправила ошибку сохранения, связанную с Xbox Series X|S. Дав советы о том, как обойти проблемы с сохранениями Baldur's Gate 3 на Xbox, Larian Studios заявила, что проблема будет решена посредством обновления прошивки консоли.

Обновить вручную можно будет начиная с 16 января или подождать еще неделю для автоматической процедуры, написала команда разработчиков, которая выразила оптимизм в отношении решения проблемы.

Сохранения игр — не единственная проблема, с которой столкнулись владельцы Baldur's Gate 3 для Xbox Series: как сообщалось в последние дни, некоторые пользователи обнаружили, что загрузка горячих сцен BG3 на Xbox может привести к бану.

Даже в этом случае Larian немедленно приняла меры, чтобы разобраться в произошедшем, и добился отмены банов, хотя концептуально по этому вопросу все еще остается много сомнений.

9
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
mongol312

Отличная платформа и сервисы интересные. Лучшие, просто...У них что-нибудь бывает слава Богу или каждый раз как в первый?

-1