Xbox Series получит обновление прошивки 16 января, исправляющее ошибку сохранений Baldur's Gate 3

Microsoft обнаружила и исправила ошибку сохранения, связанную с Xbox Series X|S. Дав советы о том, как обойти проблемы с сохранениями Baldur's Gate 3 на Xbox, Larian Studios заявила, что проблема будет решена посредством обновления прошивки консоли.
Обновить вручную можно будет начиная с 16 января или подождать еще неделю для автоматической процедуры, написала команда разработчиков, которая выразила оптимизм в отношении решения проблемы.
Сохранения игр — не единственная проблема, с которой столкнулись владельцы Baldur's Gate 3 для Xbox Series: как сообщалось в последние дни, некоторые пользователи обнаружили, что загрузка горячих сцен BG3 на Xbox может привести к бану.
Даже в этом случае Larian немедленно приняла меры, чтобы разобраться в произошедшем, и добился отмены банов, хотя концептуально по этому вопросу все еще остается много сомнений.
Отличная платформа и сервисы интересные. Лучшие, просто...У них что-нибудь бывает слава Богу или каждый раз как в первый?