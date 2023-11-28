Xbox версия Baldur's Gate 3 будет поставляться с пятым патчем на дисках, игрокам не придется ничего докачивать

С момента полноценного релиза Baldur's Gate 3 от Larian Studios на ПК прошло уже почти четыре месяца. За это время пошаговая ролевая игра успела добраться до PS5 и получить множество патчей с исправлениями и улучшениями. Нам по-прежнему неизвестна дата выхода проекта на Xbox, однако для игроков с консолей все же есть приятные новости. Как оказалось, разработчики выпустят на платформе самую актуальную из возможных сборок игры, которая будет включать все вышедшие обновления.
Об этом заявил директор издательского подразделения Larian Studios. На своей личной странице в социальных сетях он отметил, что розничная версия Baldur's Gate 3 для Xbox будет поставляться на трех дисках вместе с последним анонсированным патчем — пятым обновлением, в котором улучшена производительность третьего акта.
Обычно для консолей при выходе обновлений приходится проходить долгие этапы сертификации, но разработчикам Baldur's Gate 3 удалось быстро миновать этот этап. Они выпустят на Xbox самую актуальную из возможных версий игры и также усердно работают над пятым патчем для PlayStation 5.
Так на PS5 разве диски уже вышли, кто мешает туда тоже сделать?
"игрокам не придется ничего докачивать"
Кроме последующих пяти патчей.
...пятидесяти*
А в чем проблема патчей?
Хорошо, что продолжают выпускать исправления
в том что последним патчем они сломали игру а конкретно 3 акт,все персы стоят и весь город тоже,ходить невозможно
Это, мягко говоря, проеб
И давно так? Неизвестно, когда пофиксят?
Докачивать-то всё равно придётся рано или поздно. Хорошо, что продолжают, но лучше подождать пока они закончат.