"Я прошел Icewind Dale, но...": солист My Chemical Romance признался, что так и не поиграл в Baldur's Gate 3

Популярность главной ролевой игры современности в лице Baldur's Gate 3, кажется, добирается до самых отдаленных от игровой индустрии сфер. Недавно во время концерта легендарной рок-группы My Chemical Romance на стадионе Уэмбли, собравшем почти 90 тысяч фанатов, произошел весьма забавный инцидент. В перерывах между песнями фронтмен группы Джерард Уэй ответил на нетипичный вопрос из толпы, чем моментально привлек внимание создателей Baldur's Gate 3.

Один из слушателей крикнул солисту, играл ли тот в шедевр от Larian Studios.

Нет, я прошел только самую первую Baldur's Gate. Не то чтобы мне не понравились бы вторая и третья части. Я даже прошел расширение к Icewind Dale; но потом у меня просто, знаете ли, кончилось свободное время.

— откровенно признался Джерард в микрофон.

Музыкант резонно подметил главный недостаток всех классических D&D-тайтлов — они требует слишком много времени. Заинтересовавшись современными тенденциями, Уэй тут же переспросил зал:

А третья часть вообще хороша? Рискну предположить, что да... Первая игра в своё время была самым близким опытом к тому, что я ощущал при живой игре в Dungeons and Dragons за столом.

На откровения знаменитого рок-исполнителя мгновенно отреагировали сами авторы Baldur's Gate 3. Представители из Larian Studios поспешили оформить спасательную операцию, обратившись к звезде через социальные сети:

Джерард, для тебя у нас уже отложен персональный подарочный код Baldur's Gate 3! Если вдруг у тебя возникнет желание ее опробовать... с огромной любовью, команда Larian».

Впрочем, пиарщикам студии посоветовали не останавливаться на одном только теге в Twitter: официальный старый аккаунт Уэя заброшен им еще с 2016 года. В комментариях геймеры и журналисты со смехом предложили разработчикам "бросить 20-гранный кубик на удачу" и попробовать достучаться до рок-легенды напрямую через PR-агентов, чтобы наконец закрыть вопиющий пробел в его игровом багаже.