Японские игроки в восторге от цензуры в их версии Baldur's Gate 3

Spike Chunsoft выпустила японскую версию Baldur's Gate 3 от Larian Studios 21 декабря для PS5. Японские игроки, которые уже успели обзавестись копией, похоже, особенно забавляются творческим выбором, связанным с цензурой наиболее ценных частей тела персонажей, и это как-то связано с определенным японским мемом, в котором фигурируют фиговые листья и промежности.

Перевод сообщения: Я пыталась сделать сильного парня-эльфа в Baldur's Gate 3, но лист над его промежностью настолько смешной, что я теряю голову.

Это тот вид цензуры, с которым я полностью согласен.

Еще до релиза было объявлено, что японская PS5-версия Baldur's Gate 3 будет содержать некоторые изменения по сравнению с глобальной версией, а именно, что откровенный контент, такой как демонстрация запёкшейся крови и гениталий, будет подвергнут цензуре. В то время как стандартная версия игры позволяет выбрать, хотите ли вы видеть или скрыть наготу в сценах и т.д., эти опции были удалены из японской версии, сделав ее цензурированной по умолчанию. Однако цензура гениталий персонажей с помощью одного-единственного аккуратного фигового листка, похоже, имела больше комедийный эффект, чем что-либо другое, и даже способствовала тому, что люди были совершенно не против такой цензуры.

Чтобы прояснить ситуацию, следует сказать, что в коллективной памяти японских пользователей очень жива одна странная песня и клип, и действие с листьями в Baldur's Gate 3, похоже, пробудило ее. "Yatta!" - это пародийная песня 2001 года вымышленной японской бойз-бенд под названием "Green Leaves". Как и следовало ожидать, в клипе участники группы танцуют и играют бицепсами в одних трусах, а их промежности прикрывают фирменные фиговые листья. В свое время песня заняла первое место в чартах и продолжает жить в качестве бессмертного интернет-мема.

В Baldur's Gate 3 есть различные моменты, когда персонажи появляются полностью обнаженными, например, когда вы раздеваете их во время настройки внешности или в интимных сценах с другими персонажами. Но если вы не хотите видеть гениталии в игре (или играете в японскую версию с цензурой), на экране появятся стратегически расположенные листья, которые элегантно скроют интимные части тела персонажей. Это вызвало волну восторженных откликов японских пользователей, а также отсылки к вышеупомянутому мему "Green Leaves". Неизбежны и комментарии о том, что "листья на самом деле еще более эротичны", а также подколки в адрес размера листьев.

Почему же японская версия подверглась цензуре? Игры, портированные на консоли в Японии, обязаны подвергать цензуре изображения гениталий, чтобы соответствовать рекомендациям CERO. К счастью, правил о том, как именно следует скрывать интимные части тела, не существует, поэтому до сих пор использовалось множество различных подходов. В качестве примера можно привести версию Super Real Mahjong PV для Nintendo Switch, где у персонажей из груди и промежности исходил таинственный белый свет.

Baldur's Gate 3 доступна для PC (Steam), PS5 и Xbox Series X|S.