Японский релиз Baldur's Gate 3 будет содержать цензуру на обнаженку и некоторые пытки

Японская версия игры Baldur's Gate 3 будет содержать меньше сексуального контента, чем ее зарубежный аналог, когда она выйдет 21 декабря.
Компания Spike Chunsoft, издающая японскую версию игры, объявила о сокращении откровенно сексуального контента в японской версии Baldur's Gate 3, чтобы она соответствовала стандартам этического кодекса CERO в отношении "запрещенных выражений". Это означает, что японские игроки не смогут включить в меню опций такие пункты, как "демонстрация гениталий", "демонстрация обнаженной натуры в сценах" и "просмотр сексуальных сцен". Следует отметить, что в настоящее время нагота может быть отключена и в других версиях игры - в японском релизе она будет просто зафиксирована в положении "выключено".
В сообщении Spike Chunsoft также говорится, что в японском релизе будет убрана возможность пытать NPC в лагере гоблинов в первом акте.
Несмотря на то, что CERO присвоила Baldur's Gate 3 рейтинг Z, что, по сути, эквивалентно рейтингу M от ESRB, Larian внесла все эти изменения, чтобы соответствовать Приложению 3 Этического кодекса CERO, которое гласит, что демонстрация гениталий и сексуальных контактов, помимо всего прочего, строго запрещена.
Парадоксально, что в Японии нельзя показывать именно сцены секса, но сексуализировать буквально все что угодно - в порядке вещей
Лицемерие и ханжество. Как удивительно
Да, им бы у арабов с их хентаем поучиться.)
Там цензура не на сцены секса. Вернее там обходят закон частично замазывая половые органы. На экспорт без цензуры.
Удивительная страна эта Япония. Сексуализирует все что можно, но при этом везде сует пиксели(самое забаное, что они то толком и не скрывают ничего, а чисто для галочки)
Страна, породившая хентай, сильнее всех на цензуре зациклена. Парадокс.
Как всегда...
Могли бы как обычно прикрыть пикселями.
Значит секс сцены они замылят, а то что в игре море кровищи, это "норм"
В японии то цензура? Я думал цензура уже есть в актуальной версии, ведь игра на плойку еще вышла.
Странные они какие-то, то у них хентай, то леденцы в форме мужских гениталий, то вообще книги для детей где ГГ - какашка, и вот на тебе - цензура. Напрашивается вопрос: где логика?
P.S. Ванную появление мода на включение обнажение в японской версии, на Nexus Mods.
самураи раньше заточку катаны проверяли разрубая крестьян, а сейчас их распятый чувак пугает
сами затрахали всех своим аниме дэбильным и хентаем а себе там все прикрывают xD
Весь японский бред — последствие воздействия Хиросимы, Нагасаки, ну и...Фукусимы ;(((
Пфф... Всего-то влияние США.