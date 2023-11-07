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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 8 674 оценки

Японский релиз Baldur's Gate 3 будет содержать цензуру на обнаженку и некоторые пытки

butcher69
Новости

Японская версия игры Baldur's Gate 3 будет содержать меньше сексуального контента, чем ее зарубежный аналог, когда она выйдет 21 декабря.

Компания Spike Chunsoft, издающая японскую версию игры, объявила о сокращении откровенно сексуального контента в японской версии Baldur's Gate 3, чтобы она соответствовала стандартам этического кодекса CERO в отношении "запрещенных выражений". Это означает, что японские игроки не смогут включить в меню опций такие пункты, как "демонстрация гениталий", "демонстрация обнаженной натуры в сценах" и "просмотр сексуальных сцен". Следует отметить, что в настоящее время нагота может быть отключена и в других версиях игры - в японском релизе она будет просто зафиксирована в положении "выключено".

В сообщении Spike Chunsoft также говорится, что в японском релизе будет убрана возможность пытать NPC в лагере гоблинов в первом акте.

Несмотря на то, что CERO присвоила Baldur's Gate 3 рейтинг Z, что, по сути, эквивалентно рейтингу M от ESRB, Larian внесла все эти изменения, чтобы соответствовать Приложению 3 Этического кодекса CERO, которое гласит, что демонстрация гениталий и сексуальных контактов, помимо всего прочего, строго запрещена.

-3
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
nemezzzz

Парадоксально, что в Японии нельзя показывать именно сцены секса, но сексуализировать буквально все что угодно - в порядке вещей

18
HellowRainbow

Лицемерие и ханжество. Как удивительно

6
TAPAKAH222

Да, им бы у арабов с их хентаем поучиться.)

Там цензура не на сцены секса. Вернее там обходят закон частично замазывая половые органы. На экспорт без цензуры.

1
olegtor_227

Удивительная страна эта Япония. Сексуализирует все что можно, но при этом везде сует пиксели(самое забаное, что они то толком и не скрывают ничего, а чисто для галочки)

4
Олег Дудин

Страна, породившая хентай, сильнее всех на цензуре зациклена. Парадокс.

1
Nephth Renar

Как всегда...

0
berenyorel

Могли бы как обычно прикрыть пикселями.

0
Случайный Игрок

Значит секс сцены они замылят, а то что в игре море кровищи, это "норм"

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

В японии то цензура? Я думал цензура уже есть в актуальной версии, ведь игра на плойку еще вышла.

0
Микола Ларионов

Странные они какие-то, то у них хентай, то леденцы в форме мужских гениталий, то вообще книги для детей где ГГ - какашка, и вот на тебе - цензура. Напрашивается вопрос: где логика?

P.S. Ванную появление мода на включение обнажение в японской версии, на Nexus Mods.

0
Xndr DeKoz
В сообщении Spike Chunsoft также говорится, что в японском релизе будет убрана возможность пытать NPC в лагере гоблинов в первом акте.

самураи раньше заточку катаны проверяли разрубая крестьян, а сейчас их распятый чувак пугает

0
Wolfenstein

сами затрахали всех своим аниме дэбильным и хентаем а себе там все прикрывают xD

-3
clipbrain

Весь японский бред — последствие воздействия Хиросимы, Нагасаки, ну и...Фукусимы ;(((

-4
ТараканчЕг

Пфф... Всего-то влияние США.

-1