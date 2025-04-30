Юбилейный 30-й хотфикс для Baldur's Gate 3 вносит более 50 исправлений

Да, патч 8 был последним крупным обновлением контента для Baldur’s Gate 3. Но это не значит, что Larian планирует оставить игроков ни с чем. Сегодня они выпустили совершенно новый хотфикс для исправления проблем с кросс-плеем и уменьшения количества сбоев в Baldur’s Gate 3.

Исправление 30 для Baldur’s Gate 3 сосредоточено на нескольких исправлениях ошибок и оптимизации, чтобы помочь уменьшить количество сбоев. Было решено несколько проблем с поддержкой модов, а также были устранены некоторые проблемы с игровым процессом. Это включает в себя некоторые обновления новых способностей подклассов, чтобы гарантировать их правильную работу. Для тех, кто хочет наслаждаться кросс-плеем, несколько ошибок, которые вызывали проблемы, были также устранены в этом последнем патче. Патч включает в себя исправления проблем с фоторежимом и пользовательским интерфейсом, а также некоторые исправления производительности для PS5 и Mac. В целом, это исправление устраняет несколько небольших, но важных проблем, благодаря чему Baldur’s Gate 3 работает лучше.

Полный список всего, что было исправлено в сегодняшнем обновлении Baldur’s Gate 3, можно найти в полных примечаниях к патчу по ссылке.