Ютубер объявил награду в 500 долларов за секретную катсцену Baldur's Gate 3

Вскоре после релиза Baldur's Gate 3 фанаты обнаружили секретную катсцену с Карлах, одним из спутников игрока. В ней героиня, осознавая себя персонажем видеоигры, напрямую обращается к игроку.
Хотя сама сцена уже доступна в сети, способ ее активации остается загадкой. Ни разработчики Larian Studios, ни актриса Саманта Беар, озвучившая Карлах, не дают никаких подсказок.
Ютубер Proxy Gate Tactician, одержимый разгадкой тайны, решил подстегнуть игроков, предложив награду в $500 тому, кто сумеет активировать катсцену игровыми методами.
Важно отметить, что использование модификаций, читов и других посторонних инструментов запрещено. Proxy Gate Tactician ищет четкий алгоритм действий, выполнив который, сцена станет доступна в актуальной версии игры.
Сам же ютубер, судя по его словам, скептически оценивает шансы на успех. Изучив файлы Baldur's Gate 3, он пришел к выводу, что сцена присутствует в игре, но, судя по всему, заблокирована.
Стоит ли награда в $500 потраченных усилий? Ответ на этот вопрос каждый игрок должен дать себе сам.
это же он 25 лет назал объявлял награду - пачку жевачек турбо. за секретную катсцену в игре "волк ловит яйца"! // Александр Чацкий
маловато как-то имхо... Хотя в вов к примеру "секретных" питомцев искали любители загадок группами вообще просто из интереса, а не за награду. Думаю, если ее и найдут, то случайно, либо прочитав файлы и найдя намек на нужные условия. Если ее вообще можно активировать, и она не заблокирована.
В Вове все находили датамайном, если не нашли - значит нету
Бесплатно будут искать, а 500 долларов потратят на донаты самому ютьюберу.
500 баксов? Чото негусто, хотяб 10к назначил.
Твоя месячная зарплата.
С чего ты так решил? Я же не нищеброд типа тебя.
Думаю зоофилы удовлетворившись мэдвэдэм стёрли игру с носителей. И перестали хвалить скучнейшую игру за последние лет 15-ть. А не тут ещё и псевдо_секреное обращение) за седьмой осиной в полночь тринадцатого числа. Очередной способ привлечь внимание. Щас хомячки активируются;) // Эврик Смердов
Даже за 100.000 тысяч не притронусь больше к этому наискучнейшему халтурному высеру... ещё и что-то связанное с этим инородным телом по имени кринжлах
ахахах, какой высер без аргументов...
Посмотри его ник, его уже почти как год трясёт)
У парня соотношение дизов к лайками похоже на световой меч ситха , зацепила его однако балдурка )