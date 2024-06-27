Ютубер объявил награду в 500 долларов за секретную катсцену Baldur's Gate 3

Вскоре после релиза Baldur's Gate 3 фанаты обнаружили секретную катсцену с Карлах, одним из спутников игрока. В ней героиня, осознавая себя персонажем видеоигры, напрямую обращается к игроку.

Хотя сама сцена уже доступна в сети, способ ее активации остается загадкой. Ни разработчики Larian Studios, ни актриса Саманта Беар, озвучившая Карлах, не дают никаких подсказок.

Ютубер Proxy Gate Tactician, одержимый разгадкой тайны, решил подстегнуть игроков, предложив награду в $500 тому, кто сумеет активировать катсцену игровыми методами.

Важно отметить, что использование модификаций, читов и других посторонних инструментов запрещено. Proxy Gate Tactician ищет четкий алгоритм действий, выполнив который, сцена станет доступна в актуальной версии игры.

Сам же ютубер, судя по его словам, скептически оценивает шансы на успех. Изучив файлы Baldur's Gate 3, он пришел к выводу, что сцена присутствует в игре, но, судя по всему, заблокирована.

Стоит ли награда в $500 потраченных усилий? Ответ на этот вопрос каждый игрок должен дать себе сам.