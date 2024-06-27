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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 13 022 оценки

Ютубер объявил награду в 500 долларов за секретную катсцену Baldur's Gate 3

butcher69
Новости

Вскоре после релиза Baldur's Gate 3 фанаты обнаружили секретную катсцену с Карлах, одним из спутников игрока. В ней героиня, осознавая себя персонажем видеоигры, напрямую обращается к игроку.

Хотя сама сцена уже доступна в сети, способ ее активации остается загадкой. Ни разработчики Larian Studios, ни актриса Саманта Беар, озвучившая Карлах, не дают никаких подсказок.

Ютубер Proxy Gate Tactician, одержимый разгадкой тайны, решил подстегнуть игроков, предложив награду в $500 тому, кто сумеет активировать катсцену игровыми методами.

Важно отметить, что использование модификаций, читов и других посторонних инструментов запрещено. Proxy Gate Tactician ищет четкий алгоритм действий, выполнив который, сцена станет доступна в актуальной версии игры.

Сам же ютубер, судя по его словам, скептически оценивает шансы на успех. Изучив файлы Baldur's Gate 3, он пришел к выводу, что сцена присутствует в игре, но, судя по всему, заблокирована.

Стоит ли награда в $500 потраченных усилий? Ответ на этот вопрос каждый игрок должен дать себе сам.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

это же он 25 лет назал объявлял награду - пачку жевачек турбо. за секретную катсцену в игре "волк ловит яйца"! // Александр Чацкий

1
slim108

маловато как-то имхо... Хотя в вов к примеру "секретных" питомцев искали любители загадок группами вообще просто из интереса, а не за награду. Думаю, если ее и найдут, то случайно, либо прочитав файлы и найдя намек на нужные условия. Если ее вообще можно активировать, и она не заблокирована.

0
1858

В Вове все находили датамайном, если не нашли - значит нету

3
ZAUSA

Бесплатно будут искать, а 500 долларов потратят на донаты самому ютьюберу.

0
Oscilograf

500 баксов? Чото негусто, хотяб 10к назначил.

-1
Qwa7

Твоя месячная зарплата.

-4
Oscilograf Qwa7

С чего ты так решил? Я же не нищеброд типа тебя.

0
Пользователь ВКонтакте

Думаю зоофилы удовлетворившись мэдвэдэм стёрли игру с носителей. И перестали хвалить скучнейшую игру за последние лет 15-ть. А не тут ещё и псевдо_секреное обращение) за седьмой осиной в полночь тринадцатого числа. Очередной способ привлечь внимание. Щас хомячки активируются;) // Эврик Смердов

-6
Гейские врата 3 шлак

Даже за 100.000 тысяч не притронусь больше к этому наискучнейшему халтурному высеру... ещё и что-то связанное с этим инородным телом по имени кринжлах

-25
sobr21

ахахах, какой высер без аргументов...

7
Lex-one sobr21

Посмотри его ник, его уже почти как год трясёт)

6
Sivispacempb Lex-one

У парня соотношение дизов к лайками похоже на световой меч ситха , зацепила его однако балдурка )

0