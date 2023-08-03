За просмотр стримов по Baldur's Gate 3 на Twitch можно получить комплект одежды для лагеря

Сегодня в Baldur's Gate 3 появились Twitch-дропы, благодаря которым игроки смогут получать дополнительные внутриигровые награды, наблюдая за игрой своих любимых стримеров. Объявление об этом было сделано в блоге на официальном сайте игры, где игроки получили более полное представление о том, какие награды их ожидают.
Начиная с 3 августа 2023 года, 19:00 по московскому времени и заканчивая 17 августа 2023 года, в 16:00 по московскому времени, за два часа просмотра Baldur’s Gate 3 на Twitch вы получите комплект одежды для лагеря. У вас есть волосы на шлеме? Болят плечи от сна в наплечниках? Переоденьтесь в костюм и устройтесь поудобнее в своей походной одежде! Этот царственный набор пурпурно-фиолетового наряда наверняка пахнет лучше, чем бриджи, которые вы сняли с мертвого гоблина
В комплект походной одежды входят следующие 4 предмета:
- Chatterbox's Tabard.
- Streamhopper Loafers.
- Periwinkle Undergarments.
- Channeler's Trunks.
Стоит отметить, что требуемые два часа просмотра стримов не обязательно должны быть выполнены за один присест, равно как и не требуется, чтобы игроки смотрели конкретного стримера. Если игрок свяжет свою учетную запись Twitch с учетной записью Larian и проведет суммарно два часа за просмотром любых каналов, транслирующих Baldur's Gate 3, он получит комплект одежды для лагеря.
Хорошо, что костюмы уродливые. Не придется насиловать себя и заходить на твич.
На твич зайти было бы не сложно, но тоже рад, что одежда такая себе)
Ого трусы Зандалора!
поддерживаю людей выше, такой шмот нам ненужон :)
А вот это уже уродство какое-то фритуплейное. Хорошо что костюмы хрень.