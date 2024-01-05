За Шэдоухарт и двор стреляю в упор! В Baldur's Gate 3 добавили огнестрел

Магия, луки и фэнтезийное оружие ближнего боя всегда имеют свою прелесть, но, видимо, моддинг-сообщество этим не удовлетворилось и решило добавить в Baldur's Gate 3 дополнительную пикантность, создав настоящий арсенал огнестрельного оружия.

Одним из лидеров в этой области является Palmaman33, создавший множество модов на огнестрельное оружие, в том числе револьвер, пистолет Glock 19, штурмовую винтовку и даже РПГ. Эти модификации доступны для скачивания бесплатно прямо с нашего сайта.

Пистолеты обычно наносят от 10 до 32 очков урона и классифицируются как одноручные арбалеты. Автомат Калашникова, в свою очередь, относится к тяжелым арбалетам и выпускается в нескольких вариантах в зависимости от редкости: от 6-17 единиц урона у стандартной редкости до 12-126 единиц у легендарной.

Учитывая, что каждый из этих модов обычно скачивается тысячами, очевидно, что есть немало игроков, заинтересованных в нарушении традиций Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 стала одной из самых успешных игр прошлого года, получив овации как от публики, так и от критиков.