Загрузка Baldur's Gate 3 едва не привела к остановке работы Steam, но есть быстрое решение проблемы ©

Тысячи людей по всему миру уже много лет ждут выхода Baldur's Gate 3. С момента выхода последней части сюжетной линии прошло более 20 лет, поэтому можно представить себе, как много людей жаждали заполучить игру после ее выхода.

Поскольку предварительная загрузка для игры не предусмотрена, в момент выхода игры ее пыталось загрузить практически бесчисленное количество людей. Объем загружаемого файла составляет почти 122 ГБ, так что игра отнюдь не маленькая, и некоторые игроки поняли, что могут ждать несколько дней, чтобы получить доступ к ней. Не помогло и то, что через несколько минут после выхода игры Steam был практически перегружен из-за того, что серверы были просто завалены запросами на скачивание.

Поклонники Baldur's Gate 3 в шутку умоляли других прекратить скачивание игры, чтобы их загрузка могла ускориться, в то время как другие жаловались на необычайно низкую скорость загрузки: "Неужели Steam сгорел", - спрашивает сообщество один из пользователей Reddit.

Однако эта проблема не является постоянной, поскольку некоторые умелые игроки нашли обходной путь, который может решить проблемы с загрузкой. В этой ветке Reddit описано, как изменить регион загрузки Steam, что, по всей видимости, помогло многим фанатам получить гораздо более высокую скорость загрузки - в том числе и мне.

Как отмечается в теме, зайдя в Steam>Настройки>Загрузки и изменив регион, можно расчитывать на значительное увеличение скорости загрузки.