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Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.9 1 473 оценки

Загрузка Baldur's Gate 3 едва не привела к остановке работы Steam, но есть быстрое решение проблемы

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butcher69
Новости

Тысячи людей по всему миру уже много лет ждут выхода Baldur's Gate 3. С момента выхода последней части сюжетной линии прошло более 20 лет, поэтому можно представить себе, как много людей жаждали заполучить игру после ее выхода.

Поскольку предварительная загрузка для игры не предусмотрена, в момент выхода игры ее пыталось загрузить практически бесчисленное количество людей. Объем загружаемого файла составляет почти 122 ГБ, так что игра отнюдь не маленькая, и некоторые игроки поняли, что могут ждать несколько дней, чтобы получить доступ к ней. Не помогло и то, что через несколько минут после выхода игры Steam был практически перегружен из-за того, что серверы были просто завалены запросами на скачивание.

Поклонники Baldur's Gate 3 в шутку умоляли других прекратить скачивание игры, чтобы их загрузка могла ускориться, в то время как другие жаловались на необычайно низкую скорость загрузки: "Неужели Steam сгорел", - спрашивает сообщество один из пользователей Reddit.

Однако эта проблема не является постоянной, поскольку некоторые умелые игроки нашли обходной путь, который может решить проблемы с загрузкой. В этой ветке Reddit описано, как изменить регион загрузки Steam, что, по всей видимости, помогло многим фанатам получить гораздо более высокую скорость загрузки - в том числе и мне.

Как отмечается в теме, зайдя в Steam>Настройки>Загрузки и изменив регион, можно расчитывать на значительное увеличение скорости загрузки.

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31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
wianewa

Это что за параша?

40
Кей Овальд

Эта параша легко убивается блокировщиками через "добавить элемент".

13
wianewa Кей Овальд

Да, уже убрал. Но это какая-то неадекватная наглость.

14
Grand_91

Прекрасно выпиливается адблоком

7
Ivan313

Рил Параша

4
Артём Маслов Кей Овальд

у меня 2 блокировщика стоит и оно у меня вылезла

10
erkins007

За 17 минут скачало

4
m1808

удачной игры

9
Ivan313

У меня нормальная скорость. через 2 минуты после старта начал качать

3
mambro

За полтора часа скачалось 5Гб при интернете 100 Мбит, сейчас стабильные 500 Кбайт/с . Я не плачу, это для статистики. Слезы от ветра

Поменял страну загрузки , теперь 11.7 Мбайт стабильно зря тупил только

3
sargonss

в стиме настройки-загрузки и смени регион на нью-йорк асашай,нормальная скорость будет

0
mambro sargonss

Сделал бро, спасибо

-1
John Shep sargonss

Зря подсказал несмышлённому малышу , надо было наказать !

-4
Timurv5

В смысле упал стим :D
Я скачал за 32 минуты)

0
warp 37

Как будто не знают, как в Steam регион загрузки менять...

0
Moridine
0
Mr. Alexander Shark

Станьте кто-то на раздачу)))

0
IaeTeaI

Спасибо! Сменил регион на Германию, загрузка пошла на максимально доступной мне скорости.

0
Кей Овальд

Удачного качания. Я ДЛС к Атомному пройду и тоже гляну по быстрому. Играть буду когда допилят.

-1
LOCAKOLA

Не каких проблем со скачиванием у меня нет. Поставил в 18:00 качаться. Качает игру на полной скорости

-1
enze

ДА ДЕ ТОРЕНТ ЕДИШЕН (((

-11
Pimba

У тебя в аватарке )

2
samosan

Чтобы торрент появился,надо сперва скачать,взломать и выложить,а это часа 2 минимум,а с текущей скоростью в стиме и на все 10 растянуться может.

0
ugf16349 samosan

А зачем взламывать? Она в GOG есть.

0
sez767

Uploading........

0
samosan ugf16349

В там взлом - эмулятор стима,подобное меньше чем за пол часа делают.

0