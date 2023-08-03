Загрузка Baldur's Gate 3 едва не привела к остановке работы Steam, но есть быстрое решение проблемы

Тысячи людей по всему миру уже много лет ждут выхода Baldur's Gate 3. С момента выхода последней части сюжетной линии прошло более 20 лет, поэтому можно представить себе, как много людей жаждали заполучить игру после ее выхода.
Поскольку предварительная загрузка для игры не предусмотрена, в момент выхода игры ее пыталось загрузить практически бесчисленное количество людей. Объем загружаемого файла составляет почти 122 ГБ, так что игра отнюдь не маленькая, и некоторые игроки поняли, что могут ждать несколько дней, чтобы получить доступ к ней. Не помогло и то, что через несколько минут после выхода игры Steam был практически перегружен из-за того, что серверы были просто завалены запросами на скачивание.
Поклонники Baldur's Gate 3 в шутку умоляли других прекратить скачивание игры, чтобы их загрузка могла ускориться, в то время как другие жаловались на необычайно низкую скорость загрузки: "Неужели Steam сгорел", - спрашивает сообщество один из пользователей Reddit.
Однако эта проблема не является постоянной, поскольку некоторые умелые игроки нашли обходной путь, который может решить проблемы с загрузкой. В этой ветке Reddit описано, как изменить регион загрузки Steam, что, по всей видимости, помогло многим фанатам получить гораздо более высокую скорость загрузки - в том числе и мне.
Как отмечается в теме, зайдя в Steam>Настройки>Загрузки и изменив регион, можно расчитывать на значительное увеличение скорости загрузки.
Это что за параша?
Эта параша легко убивается блокировщиками через "добавить элемент".
Да, уже убрал. Но это какая-то неадекватная наглость.
Прекрасно выпиливается адблоком
Рил Параша
у меня 2 блокировщика стоит и оно у меня вылезла
За 17 минут скачало
удачной игры
У меня нормальная скорость. через 2 минуты после старта начал качать
За полтора часа скачалось 5Гб при интернете 100 Мбит, сейчас стабильные 500 Кбайт/с . Я не плачу, это для статистики. Слезы от ветра
Поменял страну загрузки , теперь 11.7 Мбайт стабильно зря тупил только
в стиме настройки-загрузки и смени регион на нью-йорк асашай,нормальная скорость будет
Сделал бро, спасибо
Зря подсказал несмышлённому малышу , надо было наказать !
В смысле упал стим :D
Я скачал за 32 минуты)
Как будто не знают, как в Steam регион загрузки менять...
Станьте кто-то на раздачу)))
Спасибо! Сменил регион на Германию, загрузка пошла на максимально доступной мне скорости.
Удачного качания. Я ДЛС к Атомному пройду и тоже гляну по быстрому. Играть буду когда допилят.
Не каких проблем со скачиванием у меня нет. Поставил в 18:00 качаться. Качает игру на полной скорости
ДА ДЕ ТОРЕНТ ЕДИШЕН (((
У тебя в аватарке )
Чтобы торрент появился,надо сперва скачать,взломать и выложить,а это часа 2 минимум,а с текущей скоростью в стиме и на все 10 растянуться может.
А зачем взламывать? Она в GOG есть.
Uploading........
В там взлом - эмулятор стима,подобное меньше чем за пол часа делают.