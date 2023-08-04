"Желаю найти своего медведя!": самые забавные рецензии на Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3вышла в Steam 3 августа и стала одним из самых успешных релизов на платформе в 2023 году. За первые сутки пиковый онлайн RPG от Larian Studios превысил показатель в 470 тысяч пользователей.
Многие геймеры оставляют отзывы об игре. За последнее время Baldur's Gate 3 получила почти 20 тысяч рецензий, из которых 96% — положительные. Мы собрали самые забавные из них.
Baldur's Gate 3 выйдет 6 сентября 2023 года на PlayStation 5. Еще студия Larian Studios разрабатывает игру для Xbox Series, но релиз игры на консоли Microsoft не ожидается в ближайшее время.
Это не рецензии, а хайповые высеры уровня младшей школы для сбора лайков и наград.
Я убирал раздел юмора из ленты, но и здесь он меня достал
Вижу упоминание о медведе сразу вспоминаю это
Забавно, что я ниразу не видел эту сцену.
Уже начинают раздражать подобные шутки с медведем.
Люди ещё игру не прошли так что это баловство.
Вот что тут смешного. Медведь педераст трахнул ГГ, который может тоже мужик, что уже и зоофилия и гомосятина. Ууу как смешно, обосраться просто, юмор высшего уровня, камеди клаб с Петросяном курят в сторонке. Давайте каждые пять минут выкладывать про это блог.
Да вы не поняли вообще ничего.Есть Вампир он кританул на мишку,вот медведь и пришел.задача ввявить этого кровооса раньше чем он вас приворожит.кидайте кости и берегитесь,среди вас есть сосущие кровушку
Для недоумков как раз
Пусть в тайгу валят и там ищут, они их как раз ждут