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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9 1 633 оценки

"Желаю найти своего медведя!": самые забавные рецензии на Baldur's Gate 3

Simple Jack
Новости

Baldur's Gate 3вышла в Steam 3 августа и стала одним из самых успешных релизов на платформе в 2023 году. За первые сутки пиковый онлайн RPG от Larian Studios превысил показатель в 470 тысяч пользователей.

Многие геймеры оставляют отзывы об игре. За последнее время Baldur's Gate 3 получила почти 20 тысяч рецензий, из которых 96% — положительные. Мы собрали самые забавные из них.

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Baldur's Gate 3 выйдет 6 сентября 2023 года на PlayStation 5. Еще студия Larian Studios разрабатывает игру для Xbox Series, но релиз игры на консоли Microsoft не ожидается в ближайшее время.

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4
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
warp 37

Это не рецензии, а хайповые высеры уровня младшей школы для сбора лайков и наград.

6
МАХАН МАХАНОВИЧ

Я убирал раздел юмора из ленты, но и здесь он меня достал

4
Pop Egor90

Вижу упоминание о медведе сразу вспоминаю это

4
Aнaтoлий

Забавно, что я ниразу не видел эту сцену.

0
alex_jay
1
Garrus_91

Уже начинают раздражать подобные шутки с медведем.

1
Mad_cloud

Люди ещё игру не прошли так что это баловство.

0
Protocol10

Вот что тут смешного. Медведь педераст трахнул ГГ, который может тоже мужик, что уже и зоофилия и гомосятина. Ууу как смешно, обосраться просто, юмор высшего уровня, камеди клаб с Петросяном курят в сторонке. Давайте каждые пять минут выкладывать про это блог.

-1
Grieverff

Да вы не поняли вообще ничего.Есть Вампир он кританул на мишку,вот медведь и пришел.задача ввявить этого кровооса раньше чем он вас приворожит.кидайте кости и берегитесь,среди вас есть сосущие кровушку

-1
Deveron

Для недоумков как раз

0
Deveron

Пусть в тайгу валят и там ищут, они их как раз ждут

-1