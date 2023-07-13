Журналисты уже поиграли в Baldur's Gate 3 на PS5 - стабильных 60 FPS в ролевой игре пока нет ©

У журналиста издания Eurogamer была возможность познакомился с Baldur's Gate 3 на PlayStation 5. Консольный релиз ожидается 6 сентября, а на ПК 3 августа. И журналист очень рад этому факту - по его словам консольная версия нуждается в дополнительной полировке.

В данный момент ролевая игра на PlayStation 5 работает не очень хорошо. В игре часто наблюдаются падения до 40-50 FPS при целевых 60 FPS. Качество текстур тоже ниже, чем в ПК-версии, особенно это бросается в глаза во время постановочных диалогов. Представители Larian подтвердили, что проблемы есть, и специалисты уже занимаются их исправлением.

Управление геймпадом сделано хорошо и пользовательский интерфейс удобный; на ПК его тоже можно будет оценить. В консольной версии игры используются радиальные меню похожее на консольную версию Divinity: Original Sin. Это можно гибко настраивать и регулировать, например, чтобы часто используемые способности всегда были под рукой.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.