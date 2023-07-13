Журналисты уже поиграли в Baldur's Gate 3 на PS5 - стабильных 60 FPS в ролевой игре пока нет

У журналиста издания Eurogamer была возможность познакомился с Baldur's Gate 3 на PlayStation 5. Консольный релиз ожидается 6 сентября, а на ПК 3 августа. И журналист очень рад этому факту - по его словам консольная версия нуждается в дополнительной полировке.
В данный момент ролевая игра на PlayStation 5 работает не очень хорошо. В игре часто наблюдаются падения до 40-50 FPS при целевых 60 FPS. Качество текстур тоже ниже, чем в ПК-версии, особенно это бросается в глаза во время постановочных диалогов. Представители Larian подтвердили, что проблемы есть, и специалисты уже занимаются их исправлением.
Управление геймпадом сделано хорошо и пользовательский интерфейс удобный; на ПК его тоже можно будет оценить. В консольной версии игры используются радиальные меню похожее на консольную версию Divinity: Original Sin. Это можно гибко настраивать и регулировать, например, чтобы часто используемые способности всегда были под рукой.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.
Просто Балдур хочет вас убить. Глаза же лопаются если меньше 60 фпс. Это все знают.
У Ларинов все игры выходят с плохой оптимизацией, но патчами все исправляют через 4-6 месяцев. Не критично. С 50 тоже можно играть.
Не удивительно, у ларианов и с консольными версиями обоих Divinity: Original Sin были проблемы. В обоих случаях они выходили на год позже ПКшных и если с первой частью, для которой собирали деньги краудфандингом всё понятно, то запоздалый выход консольных версий для второй части уже о чём-то говорит. Да и BG3 релиз на консолях позже будет, так что похоже они реально портируют в последний момент, особенно учитывая перенос ПКшной версии на более ранний срок. Я б даже предположил, что последние пару месяцев они только портированием занимаются, так что к сроку стабильные 60 fps скорее всего будут.
Для такого жанра и 30 fps можно спокойно играть