Звезда Resident Evil Village хотела бы сыграть "самого нелепого и глуповатого персонажа" в Baldur's Gate 3 - белку

Актриса Мэгги Робертсон, известная по ролям Леди Димитреску в Resident Evil Village и Орин Красной в Baldur’s Gate 3, призналась, что мечтает попробовать себя в совершенно ином амплуа. Она хотела бы озвучить одного из самых забавных и простодушных персонажей пошаговой ролевой игры от Larian. В интервью изданию GamesRadar+ она рассказала, что после роли мрачной и опасной Орин ей бы хотелось воплотить «самое нелепое и глупое существо во вселенной Фаэруна» — например, белку.

Робертсон с восхищением отметила работу актрисы и режиссёра захвата движений Алионы Барановой, которая сыграла белку по имени Коринна. По словам Мэгги, она бы с радостью «поменялась с ней местами», чтобы сыграть пушистого зверька, болтающего с героем через заклинание Разговор с животными. Актриса добавила, что её «истинное желание» — просто сыграть белку, а если не получится, «подойдёт и собака».

В мире Baldur’s Gate 3 действительно есть несколько говорящих белок — Коринна, Спар и Веточка, каждая из которых запоминается своим комичным характером. После ролей яростных антагонистов Робертсон, по её собственным словам, готова к «чему-то смешному, лёгкому и совершенно безумному».

Так что после Леди Димитреску и Орин не исключено, что следующей ролью актрисы в играх станет кто-то с хвостом и орешком в лапах.