Звездный актерский состав Baldur's Gate 3 "открыт" для возможного возвращения в сиквел или DLC

Хотя Larian Studios в ближайшее время не собирается возвращаться к Baldur's Gate, актеры из Baldur's Gate 3 с удовольствием снова сыграли бы персонажей этой игры. Именно такое заявление было сделано во время интервью Games Radar.

По словам Дженнифер Инглиш ( озвучившей Шэдоухарт), актеры озвучки BG 3 будут рады снова вернуться в Забытые Королевства - либо в сиквеле, либо в DLC. Правда, есть одно условие: это должен быть «великий» проект, который по качеству диалогов соответствовал бы работе самой Larian. Так как именно в них, по мнению Инглиш и заключается главная причина любви игроков к третьей Baldur's Gate, а новая студия как раз может сделать из Шэдоухарт в ее "мультяшную" версию.

Я думаю, что все мы [актеры BG 3] не против такого будущего. Если у Шэдоухарт есть будущее, я бы хотела, чтобы оно было прекрасно написано и уважало аудиторию игры, а также то, насколько инклюзивной и дальновидной является Larian. Если бы появилась возможность, и она была бы прекрасно прописана, и аудитория и инклюзивность были бы соблюдены, я бы, конечно, рассмотрел этот вариант - но только при таких условиях. Я бы не хотела превращать Шэдоухарт в ее мультяшную версию. Я бы хотела вернуться к этой роли только в том случае, если бы она была исполнена так, чтобы мы все гордились ею.

Безусловно, это всего лишь пожелание Инглиш (и остальных участников, которые, как говорят, стали закадычными друзьями во время работы над игрой). Руководство Larian Studios ясно дало понять, что пока не заинтересовано в продолжении истории Baldur's Gate.

И даже в том случае, если Wizards of the Coast объявит о выпуске четвертой части, вопрос о возвращении в игру отдельных персонажей из BG 3 будет под вопросом. Не говоря уже о том, что на разработку подобной игры потребуется уйма времени, тем более, если речь идет о создании такого колосса, каким на данный момент является Baldur's Gate 3.