Звездный актерский состав Baldur's Gate 3 "открыт" для возможного возвращения в сиквел или DLC

Хотя Larian Studios в ближайшее время не собирается возвращаться к Baldur's Gate, актеры из Baldur's Gate 3 с удовольствием снова сыграли бы персонажей этой игры. Именно такое заявление было сделано во время интервью Games Radar.
По словам Дженнифер Инглиш ( озвучившей Шэдоухарт), актеры озвучки BG 3 будут рады снова вернуться в Забытые Королевства - либо в сиквеле, либо в DLC. Правда, есть одно условие: это должен быть «великий» проект, который по качеству диалогов соответствовал бы работе самой Larian. Так как именно в них, по мнению Инглиш и заключается главная причина любви игроков к третьей Baldur's Gate, а новая студия как раз может сделать из Шэдоухарт в ее "мультяшную" версию.
Я думаю, что все мы [актеры BG 3] не против такого будущего. Если у Шэдоухарт есть будущее, я бы хотела, чтобы оно было прекрасно написано и уважало аудиторию игры, а также то, насколько инклюзивной и дальновидной является Larian. Если бы появилась возможность, и она была бы прекрасно прописана, и аудитория и инклюзивность были бы соблюдены, я бы, конечно, рассмотрел этот вариант - но только при таких условиях. Я бы не хотела превращать Шэдоухарт в ее мультяшную версию. Я бы хотела вернуться к этой роли только в том случае, если бы она была исполнена так, чтобы мы все гордились ею.
Безусловно, это всего лишь пожелание Инглиш (и остальных участников, которые, как говорят, стали закадычными друзьями во время работы над игрой). Руководство Larian Studios ясно дало понять, что пока не заинтересовано в продолжении истории Baldur's Gate.
И даже в том случае, если Wizards of the Coast объявит о выпуске четвертой части, вопрос о возвращении в игру отдельных персонажей из BG 3 будет под вопросом. Не говоря уже о том, что на разработку подобной игры потребуется уйма времени, тем более, если речь идет о создании такого колосса, каким на данный момент является Baldur's Gate 3.
Для Дженнифер Инглиш, лесбиянки, встречающейся с русской либералкой, инклюзивность игры это, конечно, главное. На самом деле очень повезло, что хоть ларианы и инклюзивы, у них действительно талантливая команда разработчиков и сценаристов. Засчет этого игра и стала шедевром
Лесбиянка+либералка - звучит романтично) Если они конечно красивые, а не жирные и мужеподобные
Ну Инглиш красотка, а насчет её мадамы хз XD
Зайди в ее инстаграм, оцени сам. На вкус и цвет, мне не зашло. Но у Дженнифер очень красивый голос, поэтому очень хотел бы ее слышать и в других проектах
Я бы не сказал, что Ларианы доки в инклюзивности. Гейл бабник, и его роман просто пропитан романтикой именно к женскому партнёру, мужской Тав для любого эмпата-игрока в этом романе как заноза в пятке. А тот же Астарион, например, ну если уж не гейский гей, хотя бы очень развязный би. Зато вот Халсин вообще всеядный, с ним реально веришь, что он с одинаковым удовольствием будет и сам сос*ть, и чтобы ему сос*ли.
Слишком много условий для актрисы, которая озвучила всего несколько игр и имеет работу от силы раз в год, а то и в два. Запросы как у кинозвезды. Мечтать и требовать инклюзивности, конечно, никто не запрещает, но что-то сомневаюсь, что она откажется от работы, даже если проект будет не столь великим и инклюзивным. Хотя Wizards of the Coast как раз продвигают инклюзивность и даже официально сотрудничали со Sweet Baby Inc., так что "разнообразие" будет и в следующей игре, если только к тому времени инклюзивные рпг не начнут стабильно проваливаться в продажах. Larian удалось избежать масштабного негатива, другим может не так повезти. Но разнообразия в очень богатой вселенной Forgotten Realms хочется в первую очередь в плане сюжетов и персонажей, поэтому не вижу смысла по второму кругу эксплуатировать одних и тех же спутников. Вернуться могут разве что Уилл с Карлах, если отправились в ад - у них более-менее открытая концовка (одна из), и то они потянут скорее на DLC, чем на полноценную игру. А у Шэдоухарт сюжетка во всех вариантах полностью закрыта. Либо она Темный Юстициар, и тогда очередное шатание с очередным героем вместо работы во славу Шар будет смотреться вторично и странно. Разве что встретится в эпизоде, как Викония. Либо у нее семья, любовь, ферма (варианты) - и тогда куда ее тащить от всего этого? зачем? Новых симпатичных героинь вместо нее можно наделать воз и маленькую тележку.
"Звездный актерский состав" состав нонеймов хотели сказать... готовы они, а нейросети готовы вас заменить) И это хорошо. Какие же все-таки эти актеришки мерзкие зазнайки, небольшой успех и уже считают себя великими и подавай им теперь только великие проекты. А как технологии прижмут, так сразу ныть на весь интернет начинают.
так вот почему к Шедоухарт всегда так трудно подкатывать яйки!!!
бабки походу заканчиваются)