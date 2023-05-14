Beamdog назвала победителей конкурса - их образы станут портретами в Baldur's Gate ©

Студия-разработчик Beamdog объявила имена двух победителей конкурса Baldur's Gate 1 и 2: Enhanced Edition, призом для которых стало добавление их собственного портрета в игры. Это Эшли Рич и Эндрю Лим, которых можно увидеть на изображении ниже.

Обе фотографии будут перерисованы Майком Сассом, автором портретов персонажей для обеих игр.

Оба победителя также описали своих персонажей. Эшли Рича зовут Фелди, он - человек разбойник из гильдии торговцев, торгующий драгоценностями; Эндрю Лим - человек варвар из племени медведей Утгардта, который борется за защиту своего народа.

Майк Сасс, который, как уже упоминалось, будет отвечать за преобразование портретов этих двух персонажей для включения в игру, направил обоим письмо с поздравлениями, заявив, что рад видеть возрождение Dungeons & Dragons в новых играх и фильмах: "Мы рады, что вокруг игр Baldur's Gate сформировалось лояльное сообщество, и что мы работаем вместе, чтобы сохранить серию".

Далее Сасс рассказал, что на конкурс, который был объявлен несколько месяцев назад, были присланы сотни портретов. Победители были выбраны им и разработчиками Beamdog за их уникальность и то, как они смогли удивить всех.