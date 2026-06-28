Первые Baldur's Gate и Icewind Dale получили патч 2.7 - DLC Siege of Dragonspear официально перевели на русский

Студия Beamdog выпустила обновление 2.7 для Baldur's Gate: Enhanced Edition, Baldur's Gate II: Enhanced Edition и Icewind Dale: Enhanced Edition. Патч включает несколько технических улучшений, а также официально добавляет русскую локализацию для дополнения Siege of Dragonspear.

Перевод DLC стал частью программы поддержки пользовательских локализаций. Вместе с русским языком дополнение также получило переводы на упрощенный китайский и корейский языки. Разработчики отмечают, что система работы с языками была переработана, чтобы в будущем новые локализации можно было добавлять значительно проще.

Еще одним заметным изменением стало обновление поддержки Steam Cloud. Теперь управление облачными сохранениями осуществляется напрямую через клиент Steam, без необходимости менять соответствующую настройку внутри самой игры.

Помимо этого, Beamdog добавила нативную поддержку процессоров Apple Silicon, что должно ускорить запуск игр, повысить производительность на компьютерах Mac и снизить энергопотребление на ноутбуках. Также обновление упрощает установку модификаций на устройствах под управлением Android и iOS, а также исправляет ряд технических ошибок.

В студии признались, что работа над патчем заняла значительно больше времени, чем ожидалось. По словам разработчиков, обновление удалось выпустить благодаря активной помощи сообщества, которое участвовало в тестировании, подготовке переводов и оставляло отзывы на протяжении всего процесса разработки.