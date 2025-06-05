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Baldur's Gate: Enhanced Edition 28.11.2012
Адвенчура, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
8.7 375 оценок

Улучшенные версии первых двух Baldur's Gate добавили в Game Pass

monk70 monk70

Baldur’s Gate: Enhanced Edition и Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition появились в Xbox Game Pass для консоли и облака, давая игрокам шанс окунуться в истоки серии, разработанной не кем иным, как самой BioWare в свое время.

Обратите внимание, что игрокам на ПК придется довольствоваться облачной версией через Xbox.com/play (требуется подписка Game Pass Ultimate).

Baldur’s Gate: Enhanced Edition представляет классическую RPG с новыми обновлениями для современных искателей приключений. Настройте своего героя, наберите группу отважных союзников и исследуйте Берег Мечей в поисках приключений, прибыли и истины. Расширенное издание включает:

  • Оригинальная кампания Baldur’s Gate
  • Расширение Sword Coast
  • Расширение Siege of Dragonspear
  • Новые испытания на арене Black Pits

Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition – легендарное приключение продолжается, пока вы исследуете Forgotten Realms и открываете свою судьбу. Включает оригинальную кампанию и дополнения:

  • Оригинальная кампания Shadows of Amn
  • Расширение Throne of Bhaal
  • Новые испытания на арене Black Pits II
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Джо Лупа

римейк бы сделали полноценный, а это параша какая-то