Улучшенные версии первых двух Baldur's Gate добавили в Game Pass

Baldur’s Gate: Enhanced Edition и Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition появились в Xbox Game Pass для консоли и облака, давая игрокам шанс окунуться в истоки серии, разработанной не кем иным, как самой BioWare в свое время.

Обратите внимание, что игрокам на ПК придется довольствоваться облачной версией через Xbox.com/play (требуется подписка Game Pass Ultimate).

Baldur’s Gate: Enhanced Edition представляет классическую RPG с новыми обновлениями для современных искателей приключений. Настройте своего героя, наберите группу отважных союзников и исследуйте Берег Мечей в поисках приключений, прибыли и истины. Расширенное издание включает:

Оригинальная кампания Baldur’s Gate

Расширение Sword Coast

Расширение Siege of Dragonspear

Новые испытания на арене Black Pits

Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition – легендарное приключение продолжается, пока вы исследуете Forgotten Realms и открываете свою судьбу. Включает оригинальную кампанию и дополнения: