Авторы Ball x Pit готовят крупный анонс: сообщество гадает, что ждёт игру дальше

Разработчики популярного рогалик-экшена Ball x Pit подогрели интерес игроков, опубликовав загадочное сообщение в социальной сети X. В коротком посте студия пообещала важные новости уже на этой неделе и добавила интригующую фразу: «Приготовьте свои шарики». Подробностей авторы не раскрыли, что сразу породило волну догадок внутри сообщества.

Фанаты активно обсуждают, что может скрываться за этим намёком. Среди наиболее обсуждаемых версий — выход долгожданного патча для Nintendo Switch, крупное бесплатное обновление с новым контентом, первое платное DLC или даже анонс сиквела. Некоторые игроки предполагают, что студия может представить и совершенно новую игру, пользуясь растущей популярностью бренда.

Ball x Pit вышла 15 октября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC, а спустя две недели добралась и до Nintendo Switch 2. Проект быстро завоевал внимание благодаря динамичному геймплею, яркой стилистике и оригинальным механикам. Уже к началу ноября продажи превысили 750 тысяч копий, закрепив за игрой статус хита.