BALL x PIT добирается до мобильных: игра вышла на iOS и Android

Издатель Devolver Digital и разработчик Кенни Сан объявили о выходе BALL x PIT для iOS и Android. Игра в жанре roguelite, сочетающая разрушение кирпичей, слияние шаров и строительство базы, доступна в App Store и Google Play по цене $9.99 (~800 рублей).

BALL x PIT впервые появилась на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК через Steam 15 октября 2025 года, а затем на Switch 2 28 октября 2025 года. Также игра доступна в подписке Game Pass, а мобильная версия включает все функции, которые сделали проект хитом на других платформах.

Игрокам предстоит сливать более 60 случайных шаров, создавая хаотичные и сверхмощные комбинации. Одновременно можно строить Баллилон, возводя более 70 уникальных сооружений для усиления, открытия героев и расширения собственной империи.

BALL x PIT предлагает разнообразные локации, от пустынь до лесов и пещер, полные странных врагов и массивных боссов. Также игроки могут нанимать охотников и искателей сокровищ, которые меняют стиль игры и открывают новые стратегические возможности.

Мобильный релиз сопровождается всеми обновлениями, включая The Regal Update, а также будущими The Shadow Update и The Naturalist Update, что делает опыт на iOS и Android полноценным и синхронизированным с версиями для консолей и ПК.