BALL x PIT достигла 2 млн продаж - разработчики завершили поддержку игры последним крупным обновлением

Рогалик BALL x PIT продолжает набирать аудиторию. Разработчики из Kenny Sun and Friends и издатель Devolver Digital сообщили, что продажи игры превысили 2 миллиона копий.

Авторы отметили, что не рассчитывали на столь теплый прием. По их словам, проект превзошел все ожидания, а за месяцы после релиза вокруг него сформировалось большое сообщество игроков.

Новый рекорд стал логичным продолжением стремительного старта. Уже в первые 24 часа после выхода BALL x PIT купили более 100 тысяч раз, через неделю продажи выросли до 400 тысяч, спустя три недели превысили 750 тысяч, а примерно через полтора месяца игра достигла миллиона проданных копий. Теперь, менее чем через год после релиза, этот показатель удвоился.

При этом фактическое число игроков заметно выше, поскольку проект с первого дня доступен в подписке Game Pass.

Одновременно с анонсом нового достижения разработчики выпустили The Naturalist — последнее крупное бесплатное обновление для игры. Оно включает двух новых персонажей, 11 видов шаров и пять дополнительных пассивных способностей.

BALL x PIT вышла 15 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch, а позже появилась и на мобильных устройствах. Несмотря на завершение активной поддержки, команда намекнула, что у франшизы еще могут быть новости в будущем.